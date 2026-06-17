Thu hồi dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các ban quản lý dự án, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Cục Đường bộ sẽ xem xét, đánh giá năng lực thực hiện để chấm dứt, thu hồi dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam nếu nhà đầu tư không nỗ lực triển khai dự án, hoàn thành công trình dịch vụ công.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc sớm hoàn thành và đưa vào khai thác các trạm dừng nghỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm điều kiện khai thác đồng bộ các tuyến cao tốc cũng như đáp ứng yêu cầu triển khai thu phí đối với các tuyến đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Các công trình dịch vụ công cần ưu tiên hoàn thành gồm bãi đỗ xe, khu vực nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh, khu cung cấp thông tin, địa điểm tuyên truyền an toàn giao thông và khu vực trực của lực lượng cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cho biết tiến độ triển khai nhiều dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trước thực tế này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên hệ thống đường bộ cao tốc; bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và nhu cầu đi lại thuận lợi, an toàn của người tham gia giao thông. Đồng thời, Bộ Xây dựng phải thực hiện chế độ báo cáo tiến độ triển khai hằng tuần với Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã nhiều lần tổ chức họp, ban hành thông báo kết luận và các văn bản đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo yêu cầu mới nhất, các nhà đầu tư phải khẩn trương rà soát và xây dựng lại tiến độ tổng thể cũng như tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình dịch vụ công theo ngày và theo tuần; đồng thời có giải pháp điều hành quyết liệt, tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tổ chức tăng ca, tăng kíp nhằm bảo đảm hoàn thành các hạng mục dịch vụ công chậm nhất vào ngày 30/6/2026.

Toàn bộ các trạm dừng nghỉ phải hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026 theo đúng cam kết trong hợp đồng đã ký kết. Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, nếu đến thời hạn 30/6/2026, nhà đầu tư không có sự nỗ lực thực chất trong triển khai dự án và không hoàn thành các công trình dịch vụ công theo yêu cầu, cơ quan quản lý sẽ xem xét, đánh giá lại năng lực thực hiện dự án để tiến hành các thủ tục chấm dứt hợp đồng, thu hồi dự án theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam nếu việc chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, quá trình khai thác tuyến đường hoặc tiến độ triển khai thu phí đối với các tuyến cao tốc.

Đối với các ban quản lý dự án, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của nhà đầu tư; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công và đôn đốc triển khai “chiến dịch thi công thần tốc” nhằm hoàn thành toàn bộ đường kết nối và các công trình dịch vụ công của trạm dừng nghỉ trước ngày 30/6/2026.

Cục cũng giao Khu Quản lý đường bộ III và Khu Quản lý đường bộ IV phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, hướng dẫn thực hiện các thủ tục đấu nối, cấp phép thi công, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình triển khai dự án; đồng thời kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh và chấn chỉnh những tồn tại liên quan đến công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường đang khai thác.

Tác giả: Phi Long

Nguồn tin: Báo VOV