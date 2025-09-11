Thủ đoạn chụp trộm thông tin, đổi mã PIN, 9X Hà Nội rút sạch tiền của nạn nhân

Theo Công an Hà Nội, đối tượng Linh đã lợi dụng sơ hở để chụp trộm thông tin thẻ ngân hàng, liên kết với tài khoản Shopee mua iPhone 16 Pro Max, và thậm chí đổi mã PIN để rút tiền mặt.

Trước đó, Công an xã Xuân Mai, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị H. Chị H cho biết tài khoản ngân hàng của mình đã bị rút mất 8 triệu đồng và phát sinh giao dịch thanh toán đơn hàng Shopee trị giá hơn 31 triệu đồng.

Đối tượng Linh tại cơ quan Công an

Qua quá trình xác minh khẩn trương, Công an xã Xuân Mai đã làm rõ thủ phạm chính là Phùng Thị Khánh Linh.

Theo kết quả điều tra, vào sáng ngày 06/9/2025, Linh đến một quán làm “Nail” tại thôn Tân Bình, xã Xuân Mai. Lợi dụng lúc chị H – nhân viên của quán – sơ hở, Linh đã nhanh chóng lấy ví của chị H và chụp lại toàn bộ thông tin thẻ ngân hàng. Ngay sau đó, đối tượng này đã liên kết thẻ của chị H với tài khoản Shopee trên điện thoại cá nhân của mình và đặt mua một chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max.

Chưa dừng lại ở đó, sáng ngày 07/9/2025, Linh tiếp tục quay lại quán. Tại đây, Linh đã chụp ảnh căn cước của chị H và sử dụng chính điện thoại của nạn nhân để gọi tổng đài ngân hàng, thực hiện việc đổi mã PIN thẻ ATM. Sau khi đổi mã PIN thành công, Linh đã lấy thẻ ngân hàng trong ví của chị H và đi rút 8 triệu đồng tiền mặt.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Phùng Thị Khánh Linh theo đúng quy định của pháp luật.

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng xấu nhằm chiếm đoạt tài sản, Công an Thành phố khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác. Mọi người cần chủ động bảo quản cẩn thận điện thoại cá nhân, giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng, tuyệt đối không để các đối tượng xấu có cơ hội tiếp cận, lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn