Thông tin video 'người dân Thanh Hóa bị cướp đất' là sai sự thật

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa bác bỏ thông tin lan truyền sai bản chất trên mạng xã hội. (Ảnh: Vươn Mình).

Ngày 8/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, video lan truyền trên mạng xã hội với tiêu đề “Người dân Thanh Hóa là nạn nhân của tình trạng cướp đất” chứa thông tin sai sự thật, không phản ánh đúng bản chất vụ việc.

Trong video, một người đàn ông cầm điện thoại quay clip, trao đổi với lực lượng chức năng, phản ánh việc đo đạc, kiểm đếm đất đai chưa đầy đủ, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi khi cấp giấy tờ liên quan đến đất ở.

Tuy nhiên, đây là thông tin một chiều, thiếu bối cảnh. Nhiều bình luận trên mạng xã hội vì thế dễ gây hiểu nhầm về hoạt động của cơ quan chức năng.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, vụ việc xảy ra tại phường Đông Lĩnh trước đây (nay là phường Đông Tiến, TP Thanh Hóa), liên quan hộ gia đình anh L.T.S (SN 1990).

Quá trình xác minh cho thấy, hộ gia đình này đã lấn chiếm đất nông nghiệp, xây dựng công trình trái phép trên phần đất lấn chiếm. Khi dự án tuyến đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa đi qua, phần đất này nằm trong diện giải phóng mặt bằng.

Các cơ quan chức năng đã thực hiện kiểm kê, bồi thường theo đúng quy định pháp luật. Trong nhiều thời điểm, hộ gia đình anh L.T.S không phối hợp giải phóng mặt bằng, thậm chí cản trở thi công dự án. Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng đã được ban hành.

Ngày 23/1/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa bác bỏ các khởi kiện của hộ gia đình, khẳng định các yêu cầu liên quan việc thu hồi đất không có căn cứ.

Đáng chú ý, đoạn video lan truyền hiện nay được ghi lại từ năm 2021 và không phản ánh đầy đủ bối cảnh. Việc chia sẻ lại mà thiếu thông tin đầy đủ có thể dẫn đến hiểu nhầm trong dư luận.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Hành vi lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Tác giả: Hồng Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn