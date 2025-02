Thông tin mới vụ tài xế ô tô không vượt đèn đỏ để nhường đường xe cấp cứu

Ngày 12-2, một lãnh đạo Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An thông tin sau khi mạng xã hội xôn xao về clip xe cứu thương liên tục hú còi nhưng tài xế xe ô tô Fortuner không nhường đường cho xe ưu tiên, đơn vị đã mời các tài xế liên quan lên làm việc.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại diễn biến sự việc

Theo vị lãnh đạo này, nếu xe cứu thương bật còi ưu tiên thì xe đi liền trước (xe mang nhãn hiệu Altis) phải nhường đường mới đúng. Tuy nhiên, xe cứu thương không phát tín hiệu yêu cầu xe trước phải nhường đường mà nhích lên sang làn rẽ phải để đi. Trong sự việc này, xe Fortuner không liên quan đến hướng đi của xe cấp cứu nên khi mời các tài xế liên quan lên làm việc, lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở chứ không xử lý.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 10-2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh xe cấp cứu phát tín hiệu còi ưu tiên xin đường nhưng bị ô tô Fortuner phía trước từ chối vượt đèn đỏ để nhường đường.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người cho rằng tài xế ô tô màu đen có thể lo ngại bị phạt nguội do vượt đèn đỏ nên không nhường đường cho xe cấp cứu.

Một người dùng mạng xã hội bày tỏ: "Chắc tài xế sợ vượt đèn đỏ bị phạt nên không đi. Trong trường hợp khẩn cấp này, vượt đèn đỏ nhường đường cho xe cấp cứu sẽ không bị phạt". Được biết, clip được ghi lại tại ngã tư đại lộ Lê Nin và đường Phạm Đình Toái, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Được biết, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt 6-8 triệu đồng đối với ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ. Ngoài ra, tài xế bị phạt bổ sung trừ 4 điểm trên bằng lái.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động