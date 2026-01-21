Hiểu Minh đứt dây chằng đầu gối, chờ ngày phẫu thuật

Tình huống tranh chấp dẫn đến chấn thương của Hiểu Minh - Ảnh: AFC

Khoảng giữa hiệp một trận bán kết U23 châu Á 2026 với U23 Trung Quốc, trong nỗ lực lao ra tranh chấp với tiền đạo đối phương ở gần cột cờ góc, Hiểu Minh tổn thương đầu gối phải và ngã xuống đau đớn.

Sau khi bác sĩ vào chăm sóc, trung vệ U23 Việt Nam không thể đứng dậy và buộc phải rời sân bằng cáng. Anh ôm mặt tiếc nuối trên đường lên xe cấp cứu nhập viện tại Saudi Arabia.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo đầu gối phải. Với chấn thương kiểu này, hầu hết cầu thủ chuyên nghiệp phải mổ và phải nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng.

Trước đó, Hiểu Minh đã có dấu hiệu quá tải ở đầu gối phải, phải băng bó khi ra sân thi đấu. Vắng Hiểu Minh, HLV Kim Sang Sik bất đắc dĩ tung Đức Anh vào trám vị trí khiến U23 Việt Nam đánh mất thế trận và để thua 0-3 trong hiệp hai.

Hiện tại Hiểu Minh được cố định vết thương và sẽ tiếp tục được bác sĩ theo dõi tình hình để từ đó có hướng dẫn các bước tiếp theo. Anh dự kiến về nước cùng tuyển U23 Việt Nam sau ngày 23-1.

Khi về nước, Hiểu Minh sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng bệnh viện uy tín tổ chức hội chẩn tình trạng chấn thương trước khi được đưa đi phẫu thuật và lên phác đồ điều trị tốt nhất. Trước khi làm phẫu thuật, Hiểu Minh sẽ phải chờ nhiều ngày để hết tràn dịch gối, giảm sưng viêm.

Nguyễn Hiểu Minh sinh năm 2004 tại Hà Nội, là trung vệ chủ chốt của CLB PVF-CAND và U23 Việt Nam.

Anh đá chính liên tục cho U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik trong năm 2025, giành chức vô địch U23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33 trước khi vào bán kết U23 châu Á 2026.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn