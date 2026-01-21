Trung vệ Hiểu Minh phải lên xe cấp cứu đến thẳng bệnh viện

Trung vệ Hiểu Minh thi đấu trận gặp U23 Trung Quốc trước khi rời sân - Ảnh: TED TRẦN

Tối 20-1, đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc ở bán kết Giải U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia.

Hiệp một kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Nhưng điều đáng lo nhất với U23 Việt Nam không phải là việc chưa ghi được bàn thắng mà là khả năng phòng ngự sau chấn thương khá nặng của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh ở phút 30.

Trong nỗ lực lao ra tranh chấp bóng với tiền đạo Xiang Yu Wang ở gần cột cờ góc, Hiểu Minh đã ngã xuống sân đầy đau đớn.

Sau khi bác sĩ vào chăm sóc, trung vệ số một của U23 Việt Nam vẫn không thể đứng dậy và buộc phải rời sân bằng cáng. Anh ôm đầu đầy đau đớn và tiếc nuối khi được cáng ra sân.

HLV Kim Sang Sik buộc phải đưa Đức Anh vào thay Hiểu Minh ở phút 34, đồng thời điều chỉnh lại sơ đồ ở hàng phòng ngự. Theo đó, trung vệ lệch trái Nhật Minh được đẩy vào đá trung vệ thòng thay Hiểu Minh, để Đức Anh đá trung vệ lệch trái.

Hiểu Minh ngay lập tức cũng được một trợ lý cùng lên xe cứu thương đưa vào bệnh viện để kiểm tra tình hình chấn thương.

Vắng Hiểu Minh là một mất mát lớn cho HLV Kim Sang Sik lẫn hàng thủ U23 Việt Nam. Bởi không chỉ phòng ngự chắc chắn, anh còn rất nguy hiểm khi tham gia tấn công. Điển hình là bàn thắng vào lưới U23 Jordan trong chiến thắng 2-0 ở vòng bảng.

Theo thống kê, Hiểu Minh hiện xếp thứ 2 ở Giải U23 châu Á 2026 về số lần giải nguy, với 36 pha can thiệp thành công, xếp sau trung vệ cao 1m89 Xiao Peng của U23 Trung Quốc với 46 pha can thiệp thành công.

Hy vọng là chấn thương của trung vệ cao 1m84 này không nặng để có thể tiếp tục cùng đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại Giải U23 châu Á 2026.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: tuoitre.vn