Thống nhất sẽ bàn giao cho UBND xã Quế Phong quản lý Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quế Phong, UBND xã Quế Phong.

Dự án nhà máy nước Kim Sơn, xã Quế Phong (trước là dự án nhà máy nước thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5527/QĐ.UBND-NN ngày 27/10/2009 với tổng mức đầu tư 30,6 tỉ đồng. Dự án khởi công xây dựng năm 2010, đưa vào sử dụng năm 2020, có công suất thiết kế 1.500 m3/ngày đêm. Các đơn vị hưởng lợi gồm thị trấn Kim Sơn và 03 xã: Tiền Phong, Châu Kim, Mường Nọc (thuộc huyện Quế Phong cũ). Dự án được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành tại Quyết định số 5185/QĐ-UBND ngày 30/12/2021.

Để quản lý, vận hành nhà máy, UBND huyện Quế Phong (trước đây) đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Phong (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quế Phong) quản lý, vận hành tạm thời Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn.

Thực hiện việc sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp, theo đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã thống nhất bàn giao Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường – Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý vận hành và khai thác. Trong quá trình thực hiện, mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều lần, nhưng Sở Nông nghiệp và Môi trường liên tục kiến nghị các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác quản lý vận hành, khai thác chưa đầy đủ và chưa đủ cơ sở để tiếp nhận.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị giao UBND xã Quế Phong tiếp nhận quản lý, khai thác, vận hành Nhà máy nước Kim Sơn nhằm phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Xuân Học cho biết những khó khăn khi Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường tiếp nhận quản lý, vận hành Nhà máy

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đào Quang Thiền phát biểu

Đại diện lãnh đạo UBND xã Quế Phong phát biểu

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ngành đề nghị, rà soát, kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể và làm rõ thực trạng hồ sơ, hiện trạng công trình Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn và phương án xử lý, khắc phục các tồn tại (nếu có) để đảm bảo điều kiện sớm bàn giao đơn vị mới quản lý, vận hành; điều kiện, yêu cầu đối với đơn vị quản lý vận hành nhà máy nước. Các đại biểu thống nhất quan điểm, đơn vị tiếp nhận phải có đủ nguồn lực và chuyên môn để vận hành nhà máy ổn định, an toàn và đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Qua nghe ý kiến phát biểu của các Sở, ngành và UBND xã Quế Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền thống nhất với đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bàn giao Nhà máy nước Kim Sơn cho UBND xã Quế Phong quản lý vận hành, khai thác. Giao UBND xã Quế Phong chủ trì, phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quế Phong thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận tài sản, công trình theo đúng quy định; thực hiện quản lý vận hành, đảm bảo cấp nước liên tục, an toàn cho Nhân dân trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy trình vận hành, cử cán bộ hỗ trợ xã trong công tác quản lý, sử dụng, vận hành Nhà máy. Giao Sở Tài chính hỗ trợ UBND xã Quế Phong xây dựng đề án về quy trình vận hành Nhà máy bao gồm cán bộ phụ trách, tiền điện, chi phí hoá chất, chi phí cấp bù…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn