Nghệ An: Nhà máy nước triệu đô bỏ hoang sau 6 năm hoàn thành

Được đầu tư hơn 25 tỷ đồng từ tiền Ngân sách, dự án nhà máy nước sạch tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên Nghệ An 6 năm qua dù đã hoàn thành nhưng đối diện cảnh hoang tàn, không hoạt động.

Dự án được khởi công, hàng nghìn người dân phấn khởi khi sắp được dùng nước sạch để sinh hoạt, thay cho nguồn nước bị ô nhiễm. Thế nhưng dự án hoàn thành đã 6 năm nhưng chưa một ngày hoạt động.

Trải qua một thời gian dài gần như bị lãng quên, nhà máy nước trị giá hơn 25 tỷ đồng trở thành hoang phế, nhếch nhác, xuống cấp, khu vực nhà điều hành thành nơi chăn nhốt dê..

Thiết bị máy móc hoen rỉ

Không vận hành, không quản lý, không có sự quan tâm đúng mực, dự án nhà máy nước triệu đô với mục đích phục vụ nước sạch sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân nay rơi vào cảnh hoang tàn, lãng phí.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Nguyên cho biết, lý do dự án này phải "đắp chiếu" sau khi hoàn thành là bởi ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu khiến sông Hoàng Cần, con sông được đưa vào thiết kế lấy nước nay đã cạn trơ đáy, ô nhiễm và huyện Hưng Nguyên không có nhân lực chuyên môn để vận hành...

Huyện Hưng Nguyên đã có những kiến nghị tỉnh Nghệ An xem xét hướng xử lý nhưng mọi thứ đến nay vẫn nằm trên giấy, còn công trình hàng chục tỷ này ngày càng hoang tàn. Nếu tái đầu tư thì cũng phải điều chỉnh lại giá trị đầu tư như máy móc, đường ống....vì so với hiện tại đã không còn đáp ứng được.

Trong khi nhiều địa phương khác đang "khát" nước sạch, cần được đầu tư, thì viễn cảnh nhà máy nước sạch tại xã Hưng Thông trở thành nỗi xót xa về đầu tư ngân sách, trách nhiệm quản lý.

Hi vọng rằng tỉnh Nghệ An sớm có phương án tháo gỡ để dự án này được "khai sinh" theo đúng mục đích đề ra, mang lại hiệu quả đầu tư, tránh chuyện đầu tư theo kiểu "cha chung không ai khóc" với ngân sách hàng chục tỷ như vậy.

