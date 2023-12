Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An tháng 12/2023

1. Kết quả đạt được

1.1. Lĩnh vực kinh tế:

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tính đến ngày 15/12/2023, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân toàn tỉnh ước đạt 36.496,25 ha, bằng 99,28% so với cùng kỳ năm 2022. Chăn nuôi tiếp tục ổn định và phát triển, chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương khống chế, xử lý hiệu quả dịch tả lợn Châu Phi. Diện tích rừng trồng tập trung ước đạt ước đạt 4.025 ha, bằng 89,42% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 17.007,8 tấn, tăng 3,10% so với cùng kỳ. Các địa phương tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới (đến nay có 319/411 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 77,62%).

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 6,16% so với cùng kỳ; một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có mức tăng khá như: thiếc chưa gia công, thức ăn gia súc, đường, điện thương phẩm…

- Về dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 13.543,36 tỷ đồng, gấp 1,46 lần so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch ước đạt 350.000 lượt, doanh thu du lịch ước đạt 366 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 18.136 tỷ đồng, đạt 114% dự toán. Chi ngân sách ước thực hiện 35.661 tỷ đồng, bằng 107,5% dự toán.

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: đã cấp mới cho 116 dự án, điều chỉnh 185 lượt dự án với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 57.891 tỷ đồng. Trong tháng 12, có 136 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 781 tỷ đồng. Nghệ An tiếp tục nằm trong top 10 tỉnh, thành thu hút FDI nhiều nhất cả nước (tổng vốn cấp mới và tăng thêm 1,6 tỷ USD).

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

1.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024.

- Chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho nhân dân; công tác lao động, việc làm. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (tính đến ngày 21/12/2023, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 7.245 nhà/kế hoạch 5.500 nhà của năm 2023, đạt 132% kế hoạch). Triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo công tác chính sách người có công và an sinh xã hội, hướng dẫn tặng quà đối tượng Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

1.3. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số:

- Các cấp, các ngành tập trung tổ chức tổng kết công tác năm 2023, chuẩn bị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; triển khai các Nghị quyết đã được thông qua kỳ họp thứ 17 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tổ chức thành công Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 03 tỉnh Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm đạo đức công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, cắt giảm thời gian, đơn giản hóa TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Tập trung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý, giải quyết công việc, cương quyết xử lý những trường hợp có dư luận không tốt trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo đúng kế hoạch.

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt Đề án số 06/CP của Chính phủ, phục vụ xây dựng chính quyền số, công dân số; nhất là tập trung cấp hộ chiếu, giấy thông hành biên giới, tài khoản định danh điện tử...

1.4. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý I năm 2024

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết HĐND tỉnh. Trong đó, quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó hoàn thành đề xuất trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuẩn bị tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung triển khai, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công và triển khai hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

- Tăng cường rà soát tăng thu ngân sách, quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý thu, chi ngân sách; tăng cường các giải pháp chống thất thu; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Tăng cường hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ về hồ sơ thủ tục, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

- Chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Chuẩn bị tổ chức các chương trình, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, mừng Đảng, chào đón năm mới Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II. Chủ động phương án ứng phó hiệu quả với dịch bệnh có thể xảy ra; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách trong dịp Tết.

- Thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các công trình hồ đập thuỷ lợi, nhất là các hồ đập xung yếu; chủ động trong công tác phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024,... Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2035 trên địa bàn tỉnh đảm bảo lộ trình theo kế hoạch đã đề ra.

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý vi phạm lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, đúng thẩm quyền.

UBND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo!

Nguồn tin: nghean.gov.vn