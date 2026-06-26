Thông báo mất giấy tờ

Tôi tên là: Phan Thị Hiệp, sinh ngày 28/08/1989 .

Trên đường đi do sơ suất tôi có đánh rơi một túi hồ sơ, bên trong có 1 phiếu đăng kiểm nhãn hiệu VICTORIA VIRAL S2, màu đen; Số khung: RL9Y9ELHDSBL10706 Số máy: SV60V1000WG2509020638

Xe mua tại Cửa hàng Trường Yến của công ty TNHHSXTM VÀ DV TRƯỜNG YẾN có địa chỉ tại thôn Tuần B, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An.

Ai nhặt được xin báo cho tôi theo địa chỉ Phan Thị Hiệp trú xóm 4, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0976686684

Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.

Nguồn tin: Đơn vị cung cấp