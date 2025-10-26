Thời tiết ngày 26/10: Bắc Bộ trời lạnh, Miền Trung mưa lớn

Trong khi đó, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió Đông Bắc, gây mưa lớn. Sáng sớm 26/10, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Phú Lộc (Huế), Hương Trà (Quảng Ngãi), Ea Trang (Đắk Lắk), Vĩnh Hải (Khánh Hòa).

Bắc Bộ trời lạnh, trưa chiều hửng nắng.

Dự báo trong ngày, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 150–350 mm, có nơi vượt 500 mm. Khu vực Nam Quảng Trị, phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70–150 mm, cục bộ trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cực lớn với cường độ trên 150 mm trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở vùng trũng, đô thị.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, Cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20–40 mm, có nơi trên 100 mm.

Trên biển, tại trạm Lý Sơn đã quan trắc được gió Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo, trong ngày và đêm 26/10, phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3–5 m. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 1,5–3 m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5–6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2–4 m.

Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông tiếp tục có mưa rào, dông rải rác; trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng cao trên 2 m.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động phòng tránh mưa lớn, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

