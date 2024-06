Thời tiết hôm nay 1-7: Cả nước nắng nóng trước đợt mưa dông

Thời tiết cả nước sắp có đợt mưa dông mới - Ảnh: NAM TRẦN

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 1-7, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, khu vực trung du, đồng bằng và Hòa Bình nắng nóng.

Đêm nay nhiều nơi mưa rào và dông, riêng khu Tây Bắc có nơi mưa to.

Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông.

Do nắng nóng kéo dài nhiều ngày ở Trung Bộ, cơ quan chức năng cảnh báo hạn hán làm giảm năng suất, sản lượng cây trồng tại khu vực này.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào. Từ ngày mai mưa gia tăng vào chiều tối. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 1-7:

Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào, riêng khu tây bắc có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, trung du và đồng bằng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, cao nhất 35-38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 35-38 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 1-7 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tác giả: Lê Phan

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ