Thói quen ăn sáng tai hại khiến thận gánh hậu quả nặng nề

Thói quen ăn lại thức ăn thừa hoặc nấu sẵn bữa sáng từ đêm hôm trước không tốt cho sức khỏe, đặc biệt gây hại thận. Ảnh: Freepik.

Thận đóng vai trò thiết yếu trong việc lọc chất thải từ máu, điều hòa chất lỏng và duy trì sự cân bằng của cơ thể, hoạt động không ngừng nghỉ suốt cả ngày.

Tuy nhiên, một số kiểu ăn sáng quen thuộc có thể gây áp lực lên thận, khiến cơ quan này phải làm việc vất vả hơn để xử lý. Lâu dần, điều này có thể gây ra những vấn đề nguy hiểm về thận nếu không được kiểm soát kịp thời.

Bỏ bữa sáng, chỉ uống cà phê, trà

Theo India Times, cuộc sống bận rộn khiến nhiều người có thói quen không ăn sáng hoặc không kịp ăn sáng. Tuy nhiên, duy trì thói quen này thường xuyên có thể gây hại đến sức khỏe nói chung và thận nói riêng.

Thông thường, buổi sáng là thời điểm túi mật hoạt động bài tiết dịch để chuẩn bị cho việc tiêu hóa thức ăn. Khi bạn không ăn sáng, mật sẽ không có thức ăn để tiêu hóa, dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột. Điều này sẽ tạo ra nhiều cholesterol xấu, dẫn đến hình thành sỏi thận, tăng nguy cơ suy thận và nhiều vấn đề khác về thận.

Thậm chí với nhiều người, thay vì ăn sáng, họ lại có thói quen uống trà, cà phê thay thế. Tuy nhiên, caffeine trong các loại đồ uống này hoạt động như chất lợi tiểu, có thể gây mất nước.

Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây ra huyết áp cao, từ đó gây áp lực lên thận. Theo thời gian, điều này dẫn đến tổn thương thận.

Tín đồ của thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn

Hầu hết thực phẩm chế biến sẵn đều chứa nhiều natri, không chỉ có hại cho tim mà còn có thể dẫn đến các vấn đề về thận. Khi bạn có dấu hiệu ăn quá nhiều muối, cơ thể cần đào thải natri ra ngoài khi bạn đi tiểu và nó cũng mang theo canxi.

Theo Cleveland Clinic, việc có quá nhiều canxi trong nước tiểu sẽ làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Chỉ cần đọc nhãn dinh dưỡng trên vài món thực phẩm đóng gói, bạn sẽ bất ngờ thấy lượng natri cộng dồn tăng nhanh đến mức nào.

Thức ăn nhanh cũng thường chứa lượng lớn chất béo bão hòa, đường và calo, gây áp lực lên quá trình trao đổi chất của cơ thể. Bên cạnh đó, món ăn sẵn này còn giàu phốt pho - có thể làm tổn thương thận nếu ăn thường xuyên và quá nhiều. Đồng thời, chúng lại thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin, khoáng chất và chất xơ, vốn rất cần thiết để hỗ trợ chức năng thận khỏe mạnh.

Ăn sáng với các loại thực phẩm chế biến rất tiện lợi nhưng lâu ngày có thể gây hại thận. Ảnh: Shutterstock.

Ăn sáng với đồ ngọt

Đây là những thực phẩm phổ biến vào buổi sáng mà bạn có thể tìm mua ở bất cứ đâu. Bữa sáng với đồ ngọt chứa nhiều đường và calo, ăn thường xuyên có thể dẫn đến béo phì, tiểu đường và gây tổn thương thận.

Điều này là do thực phẩm nhiều đường có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao, thận không thể bài tiết chất thải và nước dư thừa hiệu quả.

Ăn thức ăn thừa hoặc nấu sẵn bữa sáng từ tối hôm trước

Thức ăn thừa để qua đêm bị giảm dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất rất nhiều. Vì thế, bữa sáng bằng thức ăn thừa qua đêm sẽ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Ngoài ra, nhiều loại thực phẩm đã nấu khi để qua đêm sẽ tăng hàm lượng nitrit có khả năng gây ra các vấn đề về thận cũng như tăng nguy cơ ung thư. Hương vị và độ tươi ngon của thực phẩm đã nấu sau khi để qua đêm cũng kém đi.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn