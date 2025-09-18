Ăn sáng càng muộn, tuổi thọ càng… ngắn?

Nhiều người trong chúng ta có thói quen bỏ bữa sáng hoặc dời bữa ăn này muộn hơn vào gần buổi trưa. (Ảnh: ITN)

Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy thời gian ăn sáng cũng quan trọng giống như những gì bạn ăn.

Nhiều người trong chúng ta có thói quen bỏ bữa sáng hoặc dời bữa ăn này muộn hơn vào gần buổi trưa, có thể là do lịch trình bận rộn, thức khuya, hoặc đơn giản là… không thấy đói. Nhưng liệu việc trì hoãn này có đang âm thầm gây hại cho sức khỏe của bạn?

Một nghiên cứu mới đây cho thấy thói quen ăn sáng quá muộn có thể thực sự làm tăng nguy cơ tử vong sớm, đặc biệt khi bạn lớn tuổi hơn.

Trong khi chúng ta luôn được nói rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, các nghiên cứu hiện nay cho thấy rằng thời gian bạn ăn cũng quan trọng không kém so với việc bạn ăn gì.

Nghiên cứu mới nhất tiết lộ ảnh hưởng của thời gian ăn sáng

Một nghiên cứu kéo dài hàng thập kỷ do các nhà nghiên cứu từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Đại học Manchester thực hiện đã theo dõi gần 3.000 người trưởng thành từ 42 đến 94 tuổi trong suốt 22 năm. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi con người già đi, họ bắt đầu ăn sáng và các bữa ăn khác muộn hơn trong ngày. Nhưng những người ăn sáng sớm có tỷ lệ sống sót cao hơn đáng kể.

Những người ăn sáng sớm có tỷ lệ sống sót trong 10 năm gần 90%, trong khi những người ăn sáng muộn cho thấy con số này giảm xuống khoảng 87%. Cụ thể hơn, với mỗi giờ bạn trì hoãn việc ăn sáng, nguy cơ tử vong của bạn tăng từ 8 đến 11%.

Lý do thời gian ăn sáng rất quan trọng

Hầu hết các chuyên gia sức khỏe đều đồng ý rằng những bữa ăn cân bằng, liên tục thì tốt hơn cho sức khỏe lâu dài. (Ảnh: ITN)

Tất cả đều liên quan đến đồng hồ sinh học bên trong cơ thể của bạn, còn gọi là chu kỳ circadian. Hệ thống tự nhiên này điều chỉnh giấc ngủ, sản xuất hormone và chuyển hóa.

Ăn quá muộn vào buổi sáng có thể làm rối loạn nhịp điệu này, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến cách cơ thể bạn xử lý chất dinh dưỡng, lưu trữ năng lượng và điều chỉnh cảm giác thèm ăn.

Hiểu một cách đơn giản, việc bắt đầu thời gian ăn uống của bạn quá muộn trong ngày có thể làm rối loạn cơ thể, khiến cơ thể kém hiệu quả trong việc xử lý thực phẩm và dễ gặp phải các vấn đề như mất cân bằng đường huyết, viêm nhiễm, và thậm chí là bệnh tim.

Nhóm người có xu hướng ăn sáng muộn nhất

Thú vị là, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có xu hướng ăn sáng muộn thường có các vấn đề sức khỏe khác. Những vấn đề này bao gồm các bệnh mãn tính, chất lượng giấc ngủ kém, mệt mỏi, lo âu, và thậm chí là trầm cảm.

Thói quen ngủ muộn vào ban đêm, phổ biến ở những người thức khuya, cũng góp phần vào việc trì hoãn giờ ăn sáng. Trong một số trường hợp, thói quen ăn sáng muộn là triệu chứng của các vấn đề sức khỏe hoặc giấc ngủ.

Các nghiên cứu khác nói gì về việc bỏ bữa sáng?

Một nghiên cứu được công bố trong Tạp chí Phát triển và Bệnh tim mạch, đã hỗ trợ những phát hiện này. Nghiên cứu cho thấy việc hoàn toàn bỏ bữa sáng có liên quan đến nguy cơ cao mắc bệnh tim và thậm chí tử vong do mọi nguyên nhân.

Bỏ bữa sáng dẫn đến việc ăn uống thái quá sau đó trong ngày do cơn đói cồn cào, và điều này có thể gây tăng cân theo thời gian.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bỏ bữa sáng có thể giảm lượng calo tiêu thụ hàng ngày, trong một số trường hợp lên tới 400 calo, điều này giúp giảm cân trong ngắn hạn. Tuy vậy, hầu hết các chuyên gia sức khỏe đều đồng ý rằng những bữa ăn cân bằng, liên tục thì tốt hơn cho sức khỏe lâu dài.

Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu, nhưng có bằng chứng ngày càng tăng cho thấy ăn một bữa sáng bổ dưỡng vào lúc sáng sớm hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa tốt hơn, tuổi thọ cao hơn và mức năng lượng tốt hơn.

Có thể điều này không có vẻ là một thay đổi lớn, nhưng việc chuyển bữa ăn đầu tiên sang một thời điểm sớm hơn chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lâu dài.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn