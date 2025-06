Thiếu tướng Vũ Như Hà được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 16-6, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến nhận công tác, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Thiếu tướng Vũ Như Hà

Tại hội nghị, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, quyết định giao Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách điều hành Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho đến khi sáp nhập tổ chức bộ máy với Công an TP HCM và Bình Dương.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Vũ Như Hà trong quá trình công tác tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thiếu tướng Hà đã thể hiện phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm cao, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thiếu tướng Vũ Như Hà được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Theo Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, việc điều động lần này thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an đối với Thiếu tướng Vũ Như Hà, đồng thời cũng là bước chuẩn bị nhân sự quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy công an các địa phương.

Với Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Thiếu tướng Tuyển đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ vững kỷ cương, ổn định, đảm bảo hiệu quả trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tác giả: Ngọc Giang - T.Trung

Nguồn tin: Báo Người lao động