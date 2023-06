Thiếu tướng Lê Vinh Quy: Đã bắt giữ 74 nghi phạm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Sáng 20-6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin về vụ việc

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã thông tin về tình hình kết quả đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những đóng góp, đồng hành của cơ quan báo chí góp phần hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với vụ việc tấn công trụ sở 2 UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin), Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lực lượng với quyết tâm truy bắt tất cả các đối tượng gây ra vụ việc. Đến nay lực lượng công an đã bắt giữ, tạm giữ hình sự tổng cộng 74 đuối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như đã phản ánh, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 11-6 nhóm đối tượng mang theo vũ khí tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur khiến 2 cán bộ xã, 4 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, 3 người dân tử vong, 2 chiến sĩ công an bị thương.

Liên quan đến vụ việc, bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 9 ná cao su, 21 điện thoại di động, thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng cứ khác. Các tài liệu, vật chứng đã chứng minh rõ đây là một nhóm có tổ chức, bàn bạc, phân công cụ thể với nhiều hoạt động, hành vi đặc biệt nguy hiểm.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động