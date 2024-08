Thiếu mặt bằng, dự án nâng cấp QL7 qua Nghệ An chậm tiến độ

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy (đứng thứ hai, từ bên phải sang) yêu cầu địa phương phải ưu tiên xử lý ngay vấn đề giải phóng mặt bằng dự án QL7 - Ảnh: Báo Giao thông

Tin từ Bộ GTVT, ngày 16/8, đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy dẫn đầu đã có cuộc kiểm tra công tác thi công Dự án cải tạo nâng cấp QL7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An.

Dự án quan trọng... chậm tiến độ

Báo cáo nhanh tiến độ dự án, Phó giám đốc Ban QLDA 4 Nguyễn Đình Phúc cho biết: Dự án có tổng chiều dài 27,7km, khởi công từ tháng 9/2022. Đến nay các nhà thầu trên tuyến đã thi công đạt sản lượng tương đương 75% giá trị xây lắp.

Tuy nhiên, dự án đang chậm tiến độ nghiêm trọng do gặp khó khăn về mặt bằng. Cụ thể, đến tháng 12/2023, các huyện Diễn Châu, Đô Lương và Yên Thành (Nghệ An) mới bàn giao được 45/55,4km. Các địa phương bàn giao kiểu "xôi đỗ" theo từng đợt, mỗi đợt từ 3 – 4km (tháng 3/2024 bàn giao 4,2km; tháng 6/2024 bàn giao 3,3km; đến tháng 8 bàn giao thêm 1km, tính cả 2 bên tuyến). Hiện, còn 2,75km chưa thi công do thiếu mặt bằng (1,8km) hoặc bàn giao nhưng chưa đáp ứng điều kiện kỹ thuật để thi công (0,9km của đoạn nâng mặt đường).

Nhức nhối nhất là đoạn nối từ QL1A đến nút giao cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt lưu lượng phương tiện đông, đặc biệt là xe tải, xe đầu kéo, trong khi đường xây dựng còn dang dở, không đồng bộ, chỗ thắt cổ chai tạo ra cảnh tượng lưu thông hỗn loạn, khói bụi, nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao. Cầu vượt đường sắt - hạng mục quan trọng giúp xóa đi nút thắt mất an toàn trên tuyến sau gần 2 năm thi công đến nay vẫn còn 2 trụ chưa triển khai vì không có mặt bằng.

"Đáng lo nhất là vị trí cầu vượt đường sắt, hiện vẫn còn trụ T5 và T6 chưa thi công do vướng đất ở của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Duyên ở xã Diễn Phúc. Chúng tôi mong địa phương sớm có giải pháp xử lý dứt điểm để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, nếu không mốc tiến độ sau khi gia hạn là ngày 30/11/2024 sẽ không thể hoàn thành", ông Phúc báo cáo.

Cầu vượt đường sắt - hạng mục quan trọng giúp xóa nút thắt mất an toàn trên tuyến sau gần 2 năm thi công đến nay vẫn còn 2 trụ chưa triển khai vì không có mặt bằng - Ảnh: Báo GT

Sẵn sàng thiết bị để có mặt bằng là thi công ngay

Nhìn dự án đang dở dang do chưa có mặt bằng, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy bày tỏ: "Dự án cải tạo nâng cấp QL7 là một trong những dự án quan trọng của tỉnh Nghệ An. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối với QL1 và cao tốc Bắc - Nam, cùng với các tuyến đường khác của địa phương tạo đà cho sự phát triển cho kinh tế - xã hội của địa phương.

Đây được xem là dự án cấp bách được Bộ GTVT quan tâm chỉ đạo sát sao. Tuy nhiên, đến nay vẫn đang bị chậm về tiến độ. Mà nguyên nhân của việc này lại bắt nguồn từ việc chậm trễ trong đền bù giải phóng mặt bằng ở địa phương".

Ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, hiện địa phương đã quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu, với các trường hợp cố tình không bàn giao, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đề nghị: "Hiện nay, đền bù cho các hộ dân để giải phóng mặt bằng là việc địa phương phải làm ngay, ưu tiên giải phóng các tuyến chính, vị trí đường găng để nhà thầu có mặt bằng thi công"

Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban QLDA 4, các nhà thầu tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Chuẩn bị sẵn phương tiện thiết bị để khi có mặt bằng là triển khai ngay, phấn đấu đưa dự án về đích đúng tiến độ đã gia hạn.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng tham mưu văn bản kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tham gia giám sát công tác GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL7.

Dự án cải tạo nâng cấp QL7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An có chiều dài 27,7km thuộc đoạn từ Km0 - Km39, qua các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương (không bao gồm các đoạn đã được đầu tư trước đây).

Tổng mức đầu tư dự án là 1.300 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng 861,5 tỷ đồng, chi phí GPMB 250,8 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Dự án được Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và được khởi công từ tháng 9/2022. Thời gian hoàn thành dự án là vào năm 2024, riêng đoạn từ Km 0 - Km5 (ngã tư Diễn Châu lên nút giao cao tốc) phải hoàn thành trong năm 2023. Tuy nhiên, lũy kế sản lượng đến nay mới đạt 535,961/714,785 tỷ đồng (đạt 74,98%) hợp đồng (không tính chi phí dự phòng), chậm 15,5 % so với tiến độ dự án.

Tác giả: Phan Trang

Nguồn tin: baochinhphu.vn