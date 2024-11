Chàng trai có biệt danh là "Đông Đông An An" đến từ Trung Quốc tự nhận mình là con cháu của quan chức cấp cao, thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe khoang sự giàu có như siêu xe, tranh nổi tiếng, đồng hồ hàng hiệu, bộ sưu tập cổ vật.

Không chỉ vậy, "thiếu gia 20 tuổi" này còn đăng ảnh khoe tài khoản ngân hàng của mình có gần 400 tỷ đồng. Thậm chí, anh ta còn bình luận dưới video của người khác rằng: "Sinh nhật 20 tuổi, bà nội tặng tôi 1,8 tỷ NDT". Những lời khoe khoang này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng và cả cảnh sát.

Thiếu gia 20 tuổi sở hữu gần 400 tỷ, khoe siêu xe đồ hiệu bị cảnh sát vạch trần bí mật đen tối. Ảnh minh họa

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện tất cả những hình ảnh khoe khoang của "Đông Đông An An" đều được tải về từ Internet. Đặc biệt, số tiền gần 400 tỷ đồng cũng chỉ là sản phẩm của photoshop. Câu chuyện nhận 1,8 tỷ NDT từ bà nội trong ngày sinh nhật hoàn toàn bịa đặt. Bị bắt giữ, "Đông Đông An An" thừa nhận đã tham gia cờ bạc trực tuyến và dàn dựng câu chuyện giàu có để thu hút sự chú ý và tăng lượt xem trên mạng.

Báo cáo cho biết hành vi của "Đông Đông An An" đã gây rối trật tự công cộng và mạng xã hội, tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Việc tham gia cờ bạc trực tuyến của anh ta cũng vi phạm pháp luật.

Hiện tại, "Đông Đông An An" đã bị cảnh sát địa phương giam giữ theo pháp luật. Sau khi tin tức được công bố, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận mỉa mai như: "Lừa đến mức mình cũng tin", "Bây giờ trẻ con học vài năm toán đã nghĩ tiền chỉ là con số", "Thật nực cười khi có người tin", "Nổ đến mức vào đồn công an", "Giá như dùng trí óc linh hoạt cho con đường đúng đắn!".

Tác giả: Minh Khuê (Theo Sohu)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn