Thi thể cụ bà dưới giếng, bất ngờ nguyên nhân vụ án mạng

Thông tin về sự mất tích bí ẩn của bà cụ 76 tuổi được báo cho chính quyền địa phương. Nhiều nghi vấn cho rằng, do tuổi cao, trí nhớ không tốt nên rất có thể bà G. bị lạc, không tìm được đường về. Thứ hai, có thể trong lúc cắt cỏ gần khu vực sông, hồ, ao, bà này bị trượt chân và đuối nước. Hàng chục người tại xã Thanh Bình đổ đi khắp các khu vực nghi vấn để tìm kiếm bà G. nhưng chẳng có kết quả. Công an xã Thanh Bình và Công an huyện Chương Mỹ cũng tích cực vào cuộc. Những khu vực vắng vẻ, có nhiều ao hồ mà bà G. thường đi cắt cỏ đều được xới tung. (Ảnh minh họa, nguồn internet)