Thí sinh ‘té ngửa’ vì nhập học mới biết không được học ngành trúng tuyển

Nhiều thí sinh nhập học Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) phản ánh họ bị "sốc" khi biết ngành học không được phân theo đúng nguyện vọng, mà phải trải qua quy trình phân bổ theo nhóm ngành sau khi trúng tuyển.

Lỡ làng cả tương lai nếu bị ép qua học ngành khác

Phản ánh đến Tuổi Trẻ, chị Nhung (phụ huynh ở TP.HCM), cho biết: "Con tôi đã xác định rất rõ nguyện vọng ngành học ngay từ đầu nên chọn ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) nhưng đến khi nhập học mới biết trường xét tuyển theo nhóm ngành.

Hiện con tôi đã nhập học, đóng tiền mà vẫn không biết mình sẽ học ngành gì vì sau khi nhập học trường mới phân ngành cụ thể dựa trên điểm số và chỉ tiêu của mỗi ngành. Con tôi sẽ lỡ làng cả tương lai nếu bị ép qua học ngành khác".

Nhiều tân sinh viên cũng cho rằng thông tin tuyển sinh của trường không rõ ràng, gây hiểu lầm cho thí sinh. Đa phần thí sinh biết và hiểu cơ chế phân ngành sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập học.

Thí sinh N. cho biết đã tìm hiểu ngành học rất kỹ và đã đăng ký nguyện vọng vào ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Trong thông tin tuyển sinh của Trường đại học Quốc tế công bố nhóm ngành kỹ thuật, gồm: logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, kỹ thuật điện tử - viễn thông; kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật không gian (phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn), kỹ thuật xây dựng, quản lý xây dựng.

"Khi đăng ký vào Trường đại học Quốc tế, em thấy ngành mình yêu thích nằm trong nhóm ngành kỹ thuật, mã ngành IU05 nên đã đăng ký và trúng tuyển. Nhưng đến lúc nhập học em mới biết trường phân ngành lại. Nếu bị phân vào ngành khác có lẽ em sẽ không thể học được", N., lo lắng.

Sinh viên có thể học song ngành, chuyển ngành dễ dàng hơn

Theo ThS Nguyễn Thanh Tâm - phó trưởng phòng đào tạo đại học Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), mùa tuyển sinh năm nay, trường áp dụng hình thức tuyển sinh theo nhóm ngành.

"Hình thức tuyển sinh theo nhóm ngành cũng như nguyên tắc phân ngành đã được công bố tại thông tin tuyển sinh của trường. Cách tuyển sinh này nằm trong định hướng chiến lược phát triển chương trình đào tạo của trường, tăng sự liên thông giữa các ngành học, tạo thêm điều kiện cho các sinh viên có thể chuyển đổi ngành học, học các chương trình đào tạo song ngành, liên ngành", ông Tâm cho hay.

Cũng theo ông Tâm, trường đã triển khai chương trình đào tạo song ngành giữa các chương trình đào tạo trong trường, cho phép sinh viên theo học một chương trình đào tạo thứ nhất có thể song song các môn học của ngành khác để lấy bằng đại học thứ hai khi tốt nghiệp.

Ví dụ một sinh viên học ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp có thể đăng ký học song ngành với ngành thứ hai là logistics và quản lý chuỗi cung ứng, với khối lượng môn học thêm chỉ 30 tín chỉ để lấy thêm bằng kỹ sư logistics và quản lý chuỗi cung ứng khi tốt nghiệp.

Hiện nay tại trường đã có 21 chương trình đào tạo song ngành đang được vận hành.

Trường căn cứ vào mức độ liên thông và khối lượng kiến thức chung của các ngành trong từng nhóm ngành để phân chia nhóm ngành.

Trên cơ sở đó, năm 2025 trường đã cập nhật chương trình đào tạo tất cả các ngành học theo từng nhóm ngành, trong đó các ngành trong cùng nhóm ngành có thể khối lượng kiến thức đại cương và cơ sở ngành giống nhau, tạo điều kiện cho sinh viên chuyển đổi giữa các ngành cũng như tham gia các chương trình đào tạo song ngành dễ dàng hơn.

"Việc tuyển sinh theo nhóm ngành không phải là một hoạt động riêng biệt nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển đủ chỉ tiêu như một số phụ huynh lầm tưởng", ông Tâm khẳng định.

"Sinh viên sẽ không bị phân sang ngành quá khác biệt"

Trước những lo ngại từ phụ huynh và thí sinh, đại diện nhà trường khẳng định: "Việc phân ngành không phải ngẫu nhiên, mà dựa trên nguyện vọng, điểm số và năng lực của sinh viên. Trong trường hợp có nhiều điểm xét tuyển khác nhau (như điểm thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT), trường sẽ chọn phương án có lợi nhất cho thí sinh."

Ông Tâm cũng nhấn mạnh sinh viên sẽ không bị phân sang ngành quá khác biệt so với định hướng ban đầu. Lợi thế của mô hình này là các ngành trong cùng nhóm có chương trình đào tạo tương đồng, tạo ra nền tảng kiến thức chung vững chắc cho sinh viên.

Sau hai năm học, nếu có nguyện vọng và đáp ứng yêu cầu, sinh viên hoàn toàn có thể đăng ký học thêm ngành thứ hai thông qua chương trình song ngành, mở ra cơ hội nắm giữ các kỹ năng và kiến thức liên ngành.

Bên cạnh đó, sau một năm học, nếu sinh viên có học lực tốt và có nguyện vọng chuyển ngành sang một ngành học phù hợp hơn, trường sẽ xem xét giải quyết chuyển đổi ngành học quy định tại quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

