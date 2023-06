Thí sinh Nghệ An làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An) kiểm tra số báo danh, xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: Hồ Lài.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023 tỉnh Nghệ An có 38.973 thí sinh đăng ký dự thi tại 69 hội đồng thi với 72 điểm thi. Trong đó, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh) và Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 tỉnh Nghệ An có 2 điểm thi.

Hội đồng thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An) có hơn 1.300 thí sinh đăng ký dự thi và cũng là hội đồng có nhiều thí sinh nhất tỉnh. Ảnh: Hồ Lài.

Điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có số lượng thí sinh dự thi đông nhất tỉnh Nghệ An. Sáng nay, rất đông thí sinh và phụ huynh đã đến điểm thi để xem số báo danh và tìm hiểu sơ đồ trường thi, vị trí các phòng thi. Đây cũng là điểm thi được đánh giá là có chất lượng thí sinh tốt nhất tỉnh nên các thí sinh tỏ ra hồi hộp trước kỳ thi quan trọng.

Đội tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh và phụ huynh tìm đúng phòng thi tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài.

Phan Nguyễn Quỳnh My (học sinh Trường THCS Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) đã sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng. Nữ sinh này cho biết: “Trong đợt thi thử gần nhất em được 24 điểm 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Tuy nhiên, để trúng tuyển vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng năm nay thì số điểm này theo em vẫn chưa an toàn. Vì tỷ lệ chọi vào trường cao, và các bạn dự thi vào trường đều có học lực khá, giỏi, sự cạnh tranh rất lớn”.

Thí sinh hồi hộp nhưng cũng tự tin, quyết tâm trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài.

Trước đó, Quỳnh My đã giành giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử. Em cũng đăng ký thi vào lớp chuyên Lịch sử Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. “Điểm của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chính là điểm nền xét tuyển vào trường chuyên. Vì vậy, em sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất tại kỳ thi sắp tới”, Quỳnh My chia sẻ.

Nhiều phụ huynh sáng nay cũng đã đến điểm thi cùng với con để kiểm tra thông tin trước kỳ thi quan trọng. Ảnh: Hồ Lài.

Năm nay, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chủ trương tổ chức cho thí sinh làm thủ tục ở trước ngày thi. Tuy nhiên, trên toàn tỉnh nhiều trường vẫn tổ chức để các thí sinh đến trước ngày thi một ngày để xem số báo danh, nghe quy chế về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và làm quen với điểm thi, phòng thi.

Trong sáng 4/6, các Hội đồng thi cũng họp phổ biến quy chế thi, tập huấn công tác coi thi và phân công nhiệm vụ đối với giám thị.

Sáng 4/6, các Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An cũng đã họp tập huấn công tác coi thi và phân công nhiệm vụ thi. Ảnh: Hồ Lài.

Bảng phân công nhiệm vụ của cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài.

Một phụ huynh cẩn thận chụp lại quy chế thi, các quy định về vật dụng được đem vào phòng thi để nhắc nhở con em mình. Ảnh: Hồ Lài.

Thời tiết nắng nóng nhưng phụ huynh và thí sinh có mặt rất đầy đủ tại điểm thi, đến tận phòng thi kiểm tra thông tin, số báo danh. Ảnh: Hồ Lài.

Nhiều thí sinh "xin vía" trúng tuyển vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng từ các anh chị đang là học sinh tại trường. Ảnh: Hồ Lài.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 5-6/6 với 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Nghệ An huy động khoảng 3.800 giáo viên làm công tác coi thi. Trong số này, có cả giáo viên của bậc THCS. Theo quy định những giáo viên dạy các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ sẽ không được coi thi trong những buổi thi các môn tương ứng.

