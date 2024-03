Thi công đường dây 500kV mạch 3: An toàn song hành cùng tiến độ, chất lượng

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đường dây 500kV Quỳnh lưu - Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Bám sát tiến độ thi công

Đây là 2 trong 4 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ dự án phải hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành trong tháng 6/2024.

2 dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp. Tuyến đường dây cũng giúp nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc - Trung, kết hợp với các cung đoạn đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và NMNĐ Nam Định I - Phố Nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa dài khoảng 92 km đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Dự án được khởi công ngày 18/1/2024, đến nay địa phương đã bàn giao mặt bằng được 197/200 vị trí móng. 3 vị trí còn lại đang được chính quyền địa phương quyết liệt vào cuộc và dự kiến bàn giao trước ngày 5/3/2024.

Về tiến độ thi công, tính đến 17h ngày 2/3/2024, dự án đã hoàn thành đúc được 2/200 móng cột và đang triển khai làm đường thi công, đào, đúc móng đồng thời tại 186/200 vị trí.

Thi công vị trí 28 dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa-Ảnh:VGP/Toàn Thắng

Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa dài khoảng 74,4 km đi qua địa bàn tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Dự án được triển khai thi công từ cuối tháng 10/2023, đến thời điểm hiện nay, đoạn tuyến đã bàn giao được toàn bộ 180 vị trí móng, đã thi công xong đào đúc móng 96 vị trí, đang thi công 84 vị trí, đã hoàn thành dựng cột 1 vị trí và đang dựng cột 11 vị trí.

Tại buổi kiểm tra công trường, đại diện các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát đều khẳng định đây là dự án trọng điểm, cấp bách và đã tổ chức thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị thi công khẳng định đã và đang tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc để đáp ứng được các mốc tiến độ chủ đầu tư yêu cầu. Một số đơn vị thi công cũng khẳng định xong khi hoàn thành các phần việc trong hợp đồng cũng sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khác để hoàn thành đồng bộ các hạng mục nếu chủ đầu tư có yêu cầu.

Thi công dựng cột vị trí 172 dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1- Thanh Hóa-Ảnh:VGP/Toàn Thắng

Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc

Kiểm tra tiến độ thi công tại các vị trí móng cột, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao EVNNPT và 2 Ban QLDA cùng các đơn vị tham gia 2 dự án đã nỗ lực và tích cực triển khai thi công.

Đồng thời nhấn mạnh đây là 2 dự án rất quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phải hoàn thành tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy EVNNPT cùng các nhà thầu nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ dự án. Theo đó, EVNNPT cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng vị trí móng còn lại trước ngày 5/3/2024 và hành lang tuyến trước ngày 15/3/2024.

Trong quá trình thi công nếu gặp khó khăn vướng mắc về mặt bằng, nhân lực, vật tư… cần báo cáo EVN và EVNNPT ngay để kịp thời xử lý và điều động nhân lực, phương tiện hỗ trợ. Đối với những khó khăn vượt thẩm quyền, EVN sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời tháo gỡ.

Tổng giám đốc EVN - Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các nhà thầu thi công cần chú trọng tiến độ tiến độ, chất lượng song hành cùng công tác an toàn. "Hiện nay dự án đã bắt đầu vào giai đoạn dựng cột, phải trèo cao và vật tư thiết bị nhiều. Vì vậy các đơn vị thi công cần chú trọng công tác an toàn, đặt an toàn là số 1, phấn đấu hoàn thành dự án không có tai nạn lao động từ lỗi chủ quan", Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu EVNNPT sẵn sàng huy động các đơn vị nhà thầu đã hoàn thành phần việc của mình hỗ trợ các đơn vị khác yếu hơn để đảm bảo đồng bộ tiến độ chung của dự án. Đồng thời điều phối cột thép hợp lý đến công trường để hạn chế tình trạng "móng chờ cột".

Tác giả: Toàn Thắng

Nguồn tin: baochinhphu.vn