Thép Xanh Nam Định chiến thắng đại diện Thái Lan

Tiền đạo Brenner lập cú đúp giúp đại diện Việt Nam thắng 3-1 Ratchaburi. (Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC)

Với lực lượng vượt trội, đặc biệt là dàn ngoại binh chất lượng, Thép Xanh Nam Định chỉ sử dụng một cầu thủ nội duy nhất là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh trong đội hình xuất phát.

Sự tự tin giúp đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên và áp đảo thế trận. Dù kiểm soát bóng tốt, các pha dứt điểm của đội bóng thành Nam trong khoảng 30 phút đầu vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết.

Phải tới phút 35, những nỗ lực ép sân liên tục mới được đền đáp. Từ pha căng ngang của Eid Mahmoud, tiền vệ Caio Cesar dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà, trong niềm hân hoan của hơn 2.000 cổ động viên tại sân Thiên Trường.

Sang hiệp 2, sức ép của Thép Xanh Nam Định tiếp tục được duy trì. Phút 52, Brenner tận dụng pha ném biên và đường chuyền thông minh của Percy Tau để dứt điểm nhanh, nhân đôi cách biệt 2-0. Chỉ 5 phút sau, chính Brenner lại tỏa sáng với cú đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 sau pha căng ngang từ cánh trái.

Bàn thắng danh dự của Ratchaburi được ghi ở phút 60, khi Tana tận dụng sơ hở trong hàng phòng ngự Thép Xanh Nam Định để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Trong khoảng thời gian còn lại, đội khách nỗ lực tìm thêm bàn thắng nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà. Phút 85, Nam Định đưa bóng vào lưới lần thứ tư sau pha phạt góc, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Thắng trận 3-1, Thép Xanh Nam Định tạm vươn lên dẫn đầu bảng F cùng Gamba Osaka của Nhật Bản, mở ra cơ hội lớn cho hành trình tiến sâu tại giải đấu châu lục lần này. Ở trận đấu kế tiếp, đại diện của Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu giữ vững phong độ để cạnh tranh ngôi đầu bảng và tấm vé đi tiếp.

Tác giả: Phan Thạch

Nguồn tin: nhandan.vn