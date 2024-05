Thêm nhiều cựu đội trưởng bảo vệ rừng ở Phú Quốc ra đầu thú, nộp lại tiền nhận hối lộ

Cụ thể, vào chiều 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã làm thủ tục tiếp nhận: Hoàng Minh Tuấn (SN 1985, ĐKTT: ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc), Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn (từ 2017 – 2024) đến đầu thú, giao nộp số tiền 95 triệu đồng; Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982, ĐKTT: ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc), Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài (từ 2021 - 2024) đầu thú, giao nộp số tiền 30 triệu đồng; Ngô Thanh Tân (SN 1977, ĐKTT: khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc), Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm (từ năm 2017 – 2021) đầu thú, giao nộp số tiền 50 triệu đồng.

Cán bộ Công an và Viện kiểm nhân dân TP Phú Quốc làm việc với Hoàng Minh Tuấn.

Các đối tượng khai nhận, vào năm 2021, 2022, Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh và Ngô Thanh Tân đã có tiếp xúc, gặp gỡ và nhận tiền (tương ứng với số tiền các đối tượng giao nộp cho Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc) từ nhóm người thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) để bỏ qua các vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty LHĐ thực hiện hành vi phân lô, bán đất nền trái pháp luật trên đất rừng đặc dụng ở xã Cửa Cạn và xã Cửa Dương (TP Phú Quốc).

Nguyễn Tuấn Anh khai nhận hành vi phạm tội với Cơ quan Công an.

Qua thông tin từ báo chí, biết được nhóm người của Công ty LHĐ đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và biết được việc mình nhận tiền để bỏ qua các vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty LHĐ thực hiện hành vi phân lô, bán đất nền trái pháp luật trên đất rừng đặc dụng sẽ bị xử lý hình sự nên Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh và Ngô Thanh Tân đã tự nguyện đến Công an TP Phú Quốc để đầu thú và giao nộp lại số tiền đã nhận hối lộ, mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ngô Thanh Tân giao nộp số tiền đã nhận từ người của Công ty LHĐ.

Quá trình mở rộng vụ án, ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc cũng đã bắt khẩn cấp đối với Du Việt Thanh (SN 1980), nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc) về hành vi “Nhận hối lộ”. Trong giai đoạn 2021 – 2022, Đoàn Việt Thanh đã nhận hối lộ 1 xe ô tô và hàng tỷ tiền mặt để làm ngơ cho các đối tượng của Công ty LHĐ phân lô bán đất rừng trái pháp luật.

Tiếp đến, ngày 2/5, Đoàn Thanh Tuấn (SN 1985), Công chức địa chính xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) cũng đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đầu thú, giao nộp số tiền 50 triệu đồng đã nhận của Công ty LHĐ để nhờ ông Tuấn giúp đỡ, làm ngơ hoặc bỏ qua các vi phạm của nhóm đối tượng.

Cơ quan Công an bắt giữ Du Việt Thanh (ảnh phía trên) và tiếp nhận Đoàn Thanh Tuấn đầu thú, giao nộp số tiền đã nhận từ người Công ty LHĐ (ảnh phía dưới).

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan. Công an TP Phú Quốc đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên hãy liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc để được hướng dẫn, xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời, Công an TP Phú Quốc kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án đến ngay Cơ quan Công an đầu thú, thành thật khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Vào tháng 11/2021, Đặng Văn Lĩnh (SN 1985), Lê Minh Điệp (SN 1991) và Đăng Văn Hùng (SN 1981) cùng nhau mở Công ty LHĐ, với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản do Điệp làm Giám đốc công ty; còn Lĩnh, Hùng là thành viên, đặt văn phòng công ty tại số 268 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 2, phường Dương Đông, TP Phú Quốc và để biển hiệu: Văn phòng bất động sản LHĐ. Từ năm 2021 đến năm 2022, Điệp, Lĩnh, Hùng tiến hành đặt mua đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương và ấp 3, xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc), ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài. Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn (đều là dự án không có thật).... và tiến hành giới thiệu, bán các lô nền, đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng tại các văn phòng thừa phát lại tại TP Phú Quốc, nhằm thu lợi bất chính. Công an TP Phú Quốc xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật. Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã đồng loạt bắt tạm giam Lĩnh, Điệp và Hùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua điều tra xác định, các đối tượng đã phân lô bán hàng ngàn nền cho khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng vào năm 2021 và năm 2022 có biến động số dư, nợ với tổng số tiền là trên 1.000 tỷ đồng, nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân