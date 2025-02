Thêm đợt không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc mưa phùn, sương mù nhiều ngày

Thêm đợt không khí lạnh tràn xuống, thời tiết miền Bắc chuyển mưa phùn, sương mù - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 11-2, một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Bắc nước ta.

Dự báo khoảng đêm 12 đến sáng 13-2, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 13-2 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ.

Khu vực Hà Nội từ ngày 13-2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

"Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao từ đêm 12 đến ngày 13-2, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ" - cơ quan khí tượng cảnh báo.

Ngày mai thời tiết Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gần sáng và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển gần sáng và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, vùng núi dưới 15 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 13 đến 21-2, ở phía Đông Bắc Bộ và khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Sơn La, Hòa Bình sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Ông Nguyễn Đức Hòa, phó trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong vòng 1 tháng tới (từ 11-2 tới 10-3), các đợt không khí lạnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta.

Tuy nhiên, do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía đông nên có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù ở miền Bắc.

Cũng theo ông Hòa, trong thời kỳ dự báo, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng hoạt động mạnh, nâng trục lên phía bắc và có khả năng tác động đến khu vực phía nam Biển Đông, không ngoại trừ ảnh hưởng đến khu vực đất liền các tỉnh phía Nam nước ta.

Khu vực Trung Bộ, Nam Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ