Thấy vợ bầu bụng lớn đi lại khó khăn, anh chồng làm ra cảnh tượng khiến dân tình cười nghiêng ngả

Người phụ nữ mang thai là điều vô cùng thiêng liêng, cao cả và phải hy sinh rất nhiều. Trong quá trình mang thai, người phụ nữ phải trải qua vô vàn khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng trong quá trình sinh nở.

Khoảng khắc đáng yêu của cặp vợ chồng được chia sẻ.

Để cho những gánh nặng vơi đi, những người chồng bên cạnh chăm sóc trong khoảng thời gian vợ mang thai là vô cùng cần thiết và quan trọng.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của thai phụ và thai nhi trong bụng. Khi người phụ nữ mang thai vui vẻ, hạnh phúc thì đứa con trong bụng mới phát triển tốt và khỏe mạnh.

Chính vì vậy, những tiếng cười, niềm vui dù là nhỏ trong cuộc sống hàng ngày cũng vô cùng quan trọng. Mới đây, một anh chồng đã tạo ra khoảng khắc vui vẻ, hài hước trước người phụ nữ của mình khiến dân tình cười nghiêng ngả.

Thấy vợ bụng bầu đi lại khó khăn, anh chồng liền bắt chước dáng đi của vợ theo cách vô cùng hài hước. (Ảnh chụp màn hình).

Theo đoạn clip được chia sẻ, người phụ nữ đang mang thai với chiếc bụng lớn. Khi thai lớn, người phụ nữ đi lại khó khăn, hai chân phải dang rộng giữ thăng bằng vì bụng lớn, đưa từng bước chậm rãi.

Thấy vậy, anh chồng đã bắt chước dáng đi khệnh khạng, khó khăn của người vợ theo cách vô cùng hài hước.

Chị vợ chỉ biết nhìn chồng cười trong bất lực. (Ảnh chụp màn hình).

Lúc này, người vợ bụng bầu trông thấy chỉ biết cười trong sự bất lực. Biết là chồng trêu đùa mình nên cô cũng chỉ đứng một chỗ cười. Thấy vợ không thể đánh đuổi được mình, anh chồng được đà bắt chước cô vợ đi lại quanh căn phòng.

Ngay sau khi khoảng khắc đáng yêu của cặp vợ chồng đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số đều cảm thấy vui vẻ trước khoảng khắc dù nhỏ nhưng đáng yêu này.

Nhiều người cho rằng, những khoảng khắc vui vẻ tích cực của cặp vợ chồng là điều vô cùng quan trọng trong thời điểm người vợ mang thai. Điều này giúp cả 2 mẹ con thai phụ phát triển khỏe mạnh hơn. Đồng thời giúp cuộc sống của vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn