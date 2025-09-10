Thấy chồng tái phạm làm ph.áo, vợ đem tang vật nộp công an

Ngày 10/9, Công an xã Vĩnh Am đã tiếp nhận 1,5 kg thuốc pháo cùng hơn 200 cuộn giấy do chị Trần Thị Ngọc Tuyết, trú thôn Cao Minh 3, tự nguyện giao nộp.

200 cuộn giấy và thuốc pháo do chị Tuyết giao nộp. Ảnh: Xuân Hoa

Hai năm trước, Phạm Đức Cao - chồng chị Tuyết, bị công an bắt quả tang sản xuất pháo nổ, thu giữ gần 100 kg cùng các nguyên liệu như Natri Benzoat, Kali Clorat, lưu huỳnh, cacbon... Đến tháng 2/2024, Cao bị TAND huyện Vĩnh Bảo phạt 9 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm. Tuy nhiên, do Cao bị mắc bệnh suy thận nên được tạm hoãn thi hành án.

Trưa hôm nay, chị Tuyết phát hiện chồng chế tạo thuốc pháo vội thuyết phục và mang toàn bộ vật liệu giao nộp.

Công an xã Vĩnh Am cho biết thời gian qua đã tăng cường rà soát, tuyên truyền người dân không tàng trữ, sản xuất pháo trái phép. Người dân xã, trong đó có chị Tuyết đã ký cam kết không thực hiện hành vi này.

