Thành tích nổi bật của hai nhà khoa học trẻ 'khối trí thức'

PGS.TS Trương Thanh Tùng và TS Nguyễn Viết Hương trong buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành - Ảnh: NVCC

Đó là PGS.TS Trương Thanh Tùng, 36 tuổi, trưởng nhóm nghiên cứu thiết kế và tổng hợp thuốc mới, cùng TS Nguyễn Viết Hương, 35 tuổi, phó trưởng khoa khoa học và kỹ thuật vật liệu, Đại học Phenikaa.

Những đại diện của trí thức trẻ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cả hai nhà khoa học cho biết việc được lựa chọn đại diện hàng triệu trí thức trẻ Việt Nam tham gia vào khối trí thức trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình là niềm vui và những trải nghiệm đầy thiêng liêng, sẽ khó quên.

"Không chỉ riêng khối trí thức, bất cứ ai đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành, khi đi qua quảng trường Ba Đình, qua các tuyến phố, đều cảm thấy rất tự hào, vinh dự. Sau đó là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trí thức trẻ trong hành trình cống hiến tri thức cho Tổ quốc", TS Hương nói.

Để được vinh dự đứng trong khối trí thức, TS Nguyễn Viết Hương, từng có những thành tích đáng ngưỡng mộ như giải nhì môn giải tích kỳ thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc; thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh đại học của Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (29/30 điểm);

Thủ khoa đầu ra chương trình đào tạo kỹ sư và thạc sĩ nghiên cứu Viện Khoa học ứng dụng quốc gia Lyon (INSA de Lyon, Pháp); Giải thưởng Quả cầu vàng 2024; Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024...

Còn PGS.TS Trương Thanh Tùng từng được biết đến là ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư trẻ nhất năm 2024; Giải thưởng Quả cầu vàng 2021; Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2022...

Trước đó, năm 2012, sau khi tốt nghiệp ngành dược học tại Trường đại học Dược Hà Nội, PGS.TS Trương Thanh Tùng đã tiếp tục học tập và làm việc tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Đan Mạch, Mỹ.

PGS.TS Trương Thanh Tùng có nhiều công trình nghiên cứu ấn tượng như phát minh thuốc điều trị HIV mới, tìm ra dẫn chất mới trong điều trị ung thư, phát triển chất thay thế kháng sinh mới hứa hẹn cho ra đời những sản phẩm thuốc “Made in Vietnam”.

PGS.TS Trương Thanh Tùng - Ảnh: NVCC

Du học chín muồi là "về nhà"

Dành nhiều năm học tập, làm việc tại nước ngoài, cả hai nhà khoa học trẻ đều cho rằng việc trở về Việt Nam làm việc là việc tất yếu, chỉ chờ ngày chín muồi là quyết định "về nhà".

"Ở các nước phát triển, lực lượng nghiên cứu rất nhiều, có thêm tôi hay không cũng như muối bỏ bể, không có tôi thì có người khác. Thế nhưng lực lượng nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo chất lượng cao trong nước cực kỳ thiếu, hiện tại vẫn thiếu rất nhiều. Muốn phát triển nội lực cho đất nước phải trở về nước", TS Hương nói.

Cũng trong năm 2019, PGS.TS Trương Thanh Tùng cũng quyết định trở về. Cả hai nhà khoa học trẻ cùng đầu quân vào Đại học Phenikaa để tập trung nghiên cứu và giảng dạy, đồng hành cùng sinh viên.

Tại đây, PGS.TS Trương Thanh Tùng có nhiều điều kiện thuận lợi để nuôi dưỡng và phát triển những dự án về thuốc, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn ngành y dược tại Việt Nam. Đặc biệt, tham gia giảng dạy, đào tạo sinh viên, mở rộng nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực thiết kế và tổng hợp thuốc mới.

Trong khi đó, TS Nguyễn Viết Hương và nhóm SALD lại theo đuổi một khát vọng tạo ra các vật liệu nano tiên tiến, mở đường cho năng lượng sạch và công nghệ hiện đại.

TS Nguyễn Viết Hương - Ảnh: NVCC

"Với công nghệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử, chúng tôi nghiên cứu phát triển những lớp phủ siêu mỏng giúp tăng tuổi thọ pin, bảo vệ linh kiện điện tử, hay vật liệu quang xúc tác cho năng lượng tái tạo. Đây không chỉ là nghiên cứu khoa học, mà còn là giải pháp hướng đến một Việt Nam xanh, bền vững.

Trí thức trẻ Phenikaa cần tiên phong trong việc đưa nghiên cứu gắn liền với đời sống, để khoa học thực sự đồng hành cùng cộng đồng", TS Hương chia sẻ.

Tuổi trẻ phải dấn thân Cả hai nhà khoa học đều đồng thuận rằng dấn thân là phẩm chất quan trọng nhất với trí thức trẻ. Theo TS Nguyễn Viết Hương, thực tế không có nghề nào thú vị, hay ho mà nó dễ dàng. Những nghề hay ho đều là phải vất vả. Vì vậy, những người làm nghiên cứu phải tìm niềm hạnh phúc, yêu nghề trong chính sự vất vả. "Mỗi nỗ lực trong phòng lab, dù nhỏ, cũng có thể trở thành một viên gạch xây dựng tương lai đất nước. Điều quan trọng nhất không phải xuất phát điểm, mà là sự kiên định để đi đến cùng", TS Hương nhắn nhủ. PGS.TS Trương Thanh Tùng khuyên các bạn trẻ nên dám lựa chọn những ngành học có thể lạ, có thể khó, có thể chưa phải ngành học hot ngay bây giờ, nhưng có tiềm năng và đang được Chính phủ định hướng thì có thể tự tin lựa chọn. Bên cạnh đó, các sinh viên cần tận dụng mọi thời gian để trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, để thu nạp được khối kiến thức khổng lồ từ nhân loại. Nhất là trong thời đại số, AI phát triển, việc có ngoại ngữ sẽ giúp tăng khả năng tự học, tiến nhanh và xa trong lĩnh vực.

