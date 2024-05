Thanh niên hẹn mua ô tô, xin lái thử rồi bỏ chạy khai gì?

Lường Văn Nam làm việc với công an - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngày 12-5, thông tin với Tuổi Trẻ Online, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Lường Văn Nam (sinh năm 1992, quê ở Võ Nhai, Thái Nguyên).

Nam bị tạm giữ để điều tra về hành vi hẹn mua xe ô tô, sau đó xin lái thử rồi phóng xe bỏ chạy.

Xin lái thử xe rồi bỏ chạy

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận toàn bộ. Theo lời khai, do không có tiền tiêu xài nên người này tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook như: "Hội những người muốn làm liều"; "Mua bán xe không giấy tờ"…

Sau đó, nam thanh niên này thấy tài khoản Facebook của chị N.T. (sinh năm 1994, quê ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đăng tin bán xe Hyundai Accent nên nhắn tin hỏi và hẹn giao dịch mua bán.

Mục đích của Nam là sẽ hẹn xem xe ở chỗ vắng người, vào buổi tối, sau đó bỏ chạy để chiếm đoạt chiếc ô tô.

Tới 21h ngày 10-5, nghi can hẹn chị N.T. tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì.

Nam xem xe và lái thử. Sau khi lên xe, nam thanh niên phóng bỏ đi, đồng thời chặn liên lạc với chị T. rồi tắt điện thoại di động.

Khi chạy đến địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, chủ xe và người đi đường hô hoán, Nam bỏ ô tô lại và chạy vào khu dân cư rồi bỏ trốn, sau đó bắt xe về quê nhà ở Thái Nguyên.

"Tôi túng quẫn quá, nghĩ lấy ô tô sẽ bán được nhiều tiền"

Nói về lý do làm liều, Nam nói do túng quẫn, thiếu tiền tiêu xài và nợ nần nên lập kế hoạch thực hiện hành vi. Trước đó, thỏa thuận của nghi can với chủ xe là sẽ giao dịch chiếc ô tô với giá khoảng 150 triệu đồng.

"Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nếu lấy được ô tô sẽ bán được nhiều tiền", Nam nói, đồng thời khai nhận chưa biết bán chiếc xe ở đâu trong trường hợp thực hiện thành công ý đồ.

Trong quá trình chạy trốn, nam thanh niên nói do nhiều người tri hô, đuổi theo nên đã chạy thoát khỏi xe. Sau đó, anh ta chui vào một chiếc thùng nhựa suốt 4 tiếng (23h-3h) rồi mới chui ra, bỏ về quê nhà ở Thái Nguyên.

Lường Văn Nam thừa nhận hành vi của mình là sai trái, bộc phát, tỏ ra ăn năn khi làm việc với cảnh sát.

Công an huyện Thanh Trì khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch mua bán tài sản qua mạng xã hội cần lưu ý không gặp gỡ giao dịch với người lạ, người mới quen vào ban đêm, ở những địa bàn vắng vẻ, ít người qua lại… Đây là điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Khi thực hiện giao dịch mua bán tài sản có giá trị lớn cần đi cùng người thân, bạn bè, không đi một mình.

Ngoài ra, việc giao dịch mua bán tài sản cần thực hiện tại các văn phòng công chứng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần tố giác ngay đến cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 10-5, chị N.T. (sinh năm 1994, quê ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) hẹn Lường Văn Nam tại Trường THCS Đại Áng để giao dịch mua bán xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Accent. Khi gặp nhau và xem xe, nam thanh niên đề nghị cho lái thử xe và sau đó phóng xe bỏ đi mất. Chị T. gọi lại cho Nam qua ứng dụng nhưng đã bị hủy kết bạn, không liên lạc được. Tìm theo định vị, chị T. phát hiện nam thanh niên chạy xe trên địa bàn quận Hoàng Mai liền đuổi theo đến khu vực hồ đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì chặn được xe. Lúc này Lường Văn Nam đạp cửa xe chạy thoát và bỏ lại ô tô tại hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, thượng tá Đào Thanh Bình (trưởng Công an huyện Thanh Trì) giao Đội cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ