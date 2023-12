Bắt giữ tên trộm xe máy và hàng hóa của shipper ở TP.HCM

Ngày 1/12, tin từ Công an huyện Củ Chi, TP.HCM, đơn vị đã bắt được Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) - là tên trộm xe máy và hàng hóa của shipper ở TP.HCM.

Trước đó, hôm 30/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam shipper bị kẻ gian lấy trộm xe máy cùng nhiều đơn hàng trên xe khiến nhiều người bức xúc.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi đã vào cuộc điều tra. Cùng thời điểm này, một số người dân ở xã Tân Thông Hội cũng phát hiện người đàn ông có trang phục, dáng vẻ như của nghi phạm nên trình báo công an.

Công an huyện Củ Chi tới khu vực và xác định đây là Tuấn. Tuy nhiên, Tuấn nói thời điểm xảy ra vụ việc mình đang ở nhà để sửa xe.

Theo Công an, mặc dù Tuấn không nhận hành vi phạm tội nhưng chiếc áo màu đỏ với số 99 trước ngực và chiếc quần ngắn màu xanh có hoa văn mà người này phơi trước cửa là chứng cứ "tố cáo". Sau đó, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Minh Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Như VTC News đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 29/11 tại đường Phạm Văn Chèo, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM. Nạn nhân trong clip là anh M.V.P (36 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), nhân viên giao hàng.

Chiều cùng ngày, anh P. đến nhận hàng của khách tại đường Phạm Văn Chèo, thị trấn Củ Chi. Sau khi đi vào nhà khách lấy hàng anh P. không rút chìa khóa.

Nghĩ vào nhận hàng nhanh rồi đi ra nên anh không rút chìa khóa. Vừa vào bên trong, điện khách chưa trả lời, anh P. quay lại thấy người đàn ông tiếp cận ngồi lên xe của anh rồi phóng đi. Nạn nhân vừa tri hô vừa chạy bộ đuổi theo nhưng bất lực.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Theo camera an ninh nhà dân, trước đó tên trộm đã lượn lờ ở đây chờ cơ hội gây án.

Anh P. cho hay, giỏ hàng trên xe có 34 đơn hàng, trị giá khoảng 7-10 triệu đồng. Chiếc xe bị mất anh mua năm 2007 với giá khoảng hơn 20 triệu đồng. Anh P. cũng lên cơ quan công an trình báo ngay sau đó.

