Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh: Hợp tác cùng phát triển

Thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025, trong 2 năm qua, các ngành, địa phương, đơn vị của 3 tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp triển khai, cụ thể hóa các nội dung ghi nhớ hợp tác và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đối với lĩnh vực công thương, 3 địa phương đã từng bước đẩy mạnh hợp tác phát triển các ngành công nghiệp, thương mại, logistics mà mỗi tỉnh có lợi thế. Trong 2 năm, có 20 doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các hoạt động xuất, nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn, với giá trị khoảng 254,3 triệu USD. Các hội chợ thương mại do tỉnh Thanh Hóa tổ chức đã thu hút nhiều doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh tham gia. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức quảng bá, giới thiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm đặc sản, chủ lực, sản phẩm OCOP tại thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong 2 năm, có 20 doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các hoạt động xuất, nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn, với giá trị khoảng 254,3 triệu USD. Ảnh: als.com.vn

Trong lĩnh vực du lịch, các doanh nghiệp lữ hành của 3 địa phương đã xây dựng và thực hiện nhiều tour, tuyến du lịch kết nối với các sản phẩm du lịch đa dạng mang đặc trưng của các địa phương, tour du lịch trải nghiệm với điểm nhấn là Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) - Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) - Khu du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh); tour du lịch về nguồn kết hợp khám phá du lịch sinh thái, cộng đồng, mạo hiểm Pù Luông - đỉnh Pu Xai Lai Leng - Khu du lịch sinh thái Hải Thượng Lãn Ông; tour du lịch tự lái xe theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây qua các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh...

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa đã và đang thu hút một số dự án của các nhà đầu tư đến từ 2 địa phương, như: Dự án trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Tập đoàn TH True milk (Nghệ An); Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, xưởng cán tôn Nghi Sơn và Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Cẩm Thuỷ (Công ty TNHH Thanh Thành Đạt - Nghệ An)…; Công ty Cổ phần WHAUP Nghệ An đang tham gia góp vốn cùng với 2 nhà đầu tư khác đề xuất 2 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa và Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa…

Đồng thời, 3 địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, có tính chất liên vùng, như: Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án tuyến đường bộ ven biển, một số tuyến giao thông kết nối giữa Thanh Hóa và Nghệ An, như: Quốc lộ 16, đường tuần tra biên giới, đường tỉnh 529…, tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, mở rộng không gian phát triển, liên kết với các khu vực khác trong vùng và cả nước.

Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế, lao động cũng được các ngành, địa phương 3 tỉnh tích cực triển khai thực hiện. Nhiều lao động là con em của tỉnh Nghệ An đang lao động, làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: congthuong.vn