Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra thông tin liên quan tới di tích Hòn Vọng Phu

Theo văn bản, trong những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội quan tâm, tìm hiểu thông tin và phản ánh một số nội dung liên quan đến Dự án Bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An hoạch (núi Nhồi).

Hòn Vọng Phu, thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch – núi Nhồi, nằm trên địa bàn phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng chỉ đạo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời kiểm tra, rà soát các nội dung thông tin, phản ánh của báo chí, dư luận xã hội; đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để chủ động làm rõ, phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí, dư luận xã hội; bảo đảm thống nhất, chính xác, đúng quy định pháp luật.

Các đoạn nứt vỡ sau khi được xử lý

Văn bản cũng yêu cầu tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 1/2026, kịp thời đề xuất phương án xử lý nếu phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, đêm 15/6/2022, di tích Hòn Vọng Phu đã bị sét đánh trúng, gây sạt lở khối đá kích thước 1x3 m phía Tây và khối đá kích thước 2,5x3 m phía Đông.

Trong quá trình thực hiện công tác gia cố, đơn vị thi công đã dựng hệ thống giàn giáo cao hơn chục mét trên đỉnh núi Nhồi bao quanh khối đá bị sét đánh trước đó, để tiến hành các phương án gia cố.

Sau sự cố trên, Hòn Vọng Phu đã bị tróc vỡ, xuất hiện nhiều vết nứt, hiện có độ nghiêng theo phương thẳng đứng từ 10 - 15 độ, và có nguy cơ tiếp tục bị sét đánh gây sụp đổ nếu không sớm có biện pháp bảo vệ, bảo tồn.

Đến ngày 18/1, ghi nhận của PV, công trình đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, sau khi Hòn Vọng Phu được xử lý xong, hình ảnh mới lại gây ra nhiều ý kiến

Tháng 5/2024, UBND TP Thanh Hóa đã xây dựng hệ thống chống sét với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng ngay cạnh di tích, đồng thời làm rào chắn, biển cảnh báo nghiêm cấm người dân lên núi tham quan, thắp hương.

