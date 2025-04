Thanh Hóa: Bắt đối tượng tàng trữ 6 khẩu súng và 1.091 viên đạn chì

Ngày 29/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thông qua công tác nắm địa bàn, Công an xã Cẩm Ngọc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Chinh (SN 1977), trú tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép là 6 khẩu súng săn.

Tiến hành đấu tranh, công an thu giữ 6 khẩu súng các loại cùng một số linh kiện súng và 1.091 viên đạn chì.

Nguyễn Xuân Chinh cùng 6 khẩu súng săn bị công an thu giữ.

Nguyễn Xuân Chinh khai nhận, số vũ khí nói trên được đối tượng mua trên mạng xã hội về để sưu tầm và săn bắn.

Trước đó, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm cố ý gây thương tích, giết người. Công an xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng. Qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

