Động lực tăng trưởng Nghệ An đến từ đâu?

Năm 2025, Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (GRDP) là 10,5%, cao thứ 3 vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và nằm trong top tăng trưởng cao của cả nước. Để giải bài toán khó này, ông Lê Hồng Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án cụ thể, góp phần đưa tăng trưởng đạt 2 con số, thu ngân sách từ 26.000 tỷ đồng trở lên.

Kỳ vọng từ xuất khẩu

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Phạm Văn Hoá – Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết: Mới đây, Sở đã có báo cáo về xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An. Trong đó, phấn đấu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 4 tỷ USD, tăng 24,38% so với năm 2024.

Xuất khẩu mang lại nhiều triển vọng cho Nghệ An trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số năm 2025.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm được đánh giá sẽ tạo năng lực mới cho tăng trưởng cho tỉnh, điển hình như: Sản phẩm giày da, dự kiến sẽ sản xuất 90.000 đôi, tăng 63,64%; sản phẩm linh kiện, phụ tùng ô tô phấn đấu đạt 650 triệu sản phẩm, tăng 12,07%; sản phẩm gỗ MDF – gỗ ghép thanh, phấn đấu đạt 450.000 m3, tăng 28,57% cùng loạt sản phẩm xuất khẩu khác dự kiến sẽ có mức tăng trưởng cao khi có dự án FDI hoàn thành, đi vào sản xuất ổn định.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đưa ra dự báo thị trường xuất khẩu sẽ tiếp tục được mở rộng, đa dạng hoá khi các đối tác FTA với thuế suất ưu đãi tiếp tục giảm theo lộ trình. Một số FTA mới được ký kết và sẽ thực thi năm 2025 như: Việt Nam – Israel, các thỏa thuận đàm phán khuôn khổ pháp lý song phương về kinh tế thương mại với các nước như Malaysia, Nam Phi, Ả-rập Xê-út… sẽ là động lực cho các doanh nghiệp xuất khẩu Nghệ An bứt phá trong thời gian tới.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Duyên – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vilaconic cũng cho rằng, năm nay sẽ là năm xuất khẩu hàng hoá Nghệ An đạt mức cao hơn năm 2024 nhờ nhu cầu thị trường thế giới tăng trưởng trở lại. Nhất là ở thị trường Mỹ, mặc dù những chính sách mới của Tổng thống Trump có thể tác động đến tình hình xuất khẩu, tuy nhiên dự báo đây vẫn là một trong những thị trường đầy tiềm năng của tỉnh.

“Đơn cử như mới đây, chúng tôi đã ký kết hợp đồng phân phối 50 tấn gạo ST25 sang Mỹ. Thương vụ Việt Nam tại Houston, Texas hiện đang hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp và kỳ vọng có thêm nhiều đơn hàng hơn nữa trong thời gian tới. Hiện tại, công ty đã có đại lý kênh phân phối ở Texas và sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh tại California, New York,...” – ông Nguyễn Hữu Duyên nói.

Tương tự, đại diện Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An ở Khu công nghiệp Đông Hồi, TX Hoàng Mai cũng thông tin, vào thời điểm hiện tại, đơn vị đang tập trung toàn bộ nhân sự và nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đáp ứng nhu cầu đơn hàng tăng cao. Đồng thời, thực hiện các thủ tục để mở rộng quy mô sản xuất, nâng công suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Năm 2025, doanh nghiệp dự kiến sản xuất khoảng 700.000 tấn thành phẩm, với lợi nhuận ước đạt hơn 610 tỷ đồng.

Đầu tư, tiêu dùng “kéo” tăng trưởng

Nhìn lại năm 2024, quy mô nền kinh tế Nghệ An đạt hơn 216.943 tỷ đồng, tương đương hơn 8,54 tỷ USD, tăng thêm hơn 114.416 tỷ đồng so với năm 2023 và cũng là năm đầu tiên vượt mốc 200 nghìn tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý, khu vực dịch vụ đạt hơn 92.590 tỷ đồng, chiếm 43,69% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt hơn 9.864 tỷ đồng, chiếm 4,55%.

Tiêu dùng luôn là một trong những động lực tăng trưởng chính của Nghệ An trong những năm trở lại đây.

Qua phân tích, nền kinh tế Nghệ An không ngừng được mở rộng nhờ đầu tư FDI tiếp tục khởi sắc, xuất khẩu và công nghiệp chế biến, chế tạo hồi phục mạnh mẽ và đặc biệt là sự vực dậy của khu vực kinh tế tư nhân. Đây cũng là tiền đề để khu vực dịch vụ, tiêu dùng liên tục phát triển và “chiếm sóng” tăng trưởng kinh tế địa phương trong thời gian vừa qua.

Đơn cử như chỉ tính riêng trong tháng 1/2025, tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh Nghệ An ước đạt hơn 17.800 tỷ đồng, tăng 32,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, chiếm 85,29%, tăng 36,24% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhận định tình hình thị trường trong năm 2025, bà Phạm Thị Thơ – Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Giải Pháp Xanh cho biết: Hiện nay, sức mua của người tiêu dùng mặc dù có chậm lại so với thời điểm Tết Nguyên đán, nhưng đổi lại là mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ các năm trước đây. Dự kiến, thị trường tiêu dùng năm 2025 sẽ khởi sắc hơn nữa khi mức thu nhập của người dân tăng cao.

Bên cạnh yếu tố về tiêu dùng, đầu tư luôn là một trong những động lực tăng trưởng chính, mang tính truyền thống của địa phương. Do vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế mức 2 con số, chính quyền tỉnh Nghệ An đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm 2025.

Điểm đáng chú ý, địa phương hiện đang huy động mọi nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh như: Cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng hàng không quốc tế Vinh, dự án LNG Quỳnh Lập. Đồng thời, gấp rút triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Khu công nghiệp VSIP Nghệ An II, Khu công nghiệp Hoàng Mai II,… để sẵn sàng đón các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

“Các dự án đầu tư sẽ tác động tích cực đến ngành xây dựng và dịch vụ khi được khởi công xây dựng. Các hoạt động xây dựng, lắp đặt hạ tầng sẽ thúc đẩy nhu cầu lao động, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải và các ngành liên quan, từ đó góp phần đưa Nghệ An đến gần hơn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong năm 2025”, ông Phạm Văn Hoá – Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho hay.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn