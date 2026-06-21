Thắng tưng bừng Thụy Điển, Hà Lan tiến sát vé vào knock-out World Cup 2026

Trên sân Houston (Mỹ), đội bóng có biệt danh “Cơn lốc da cam” đã có màn trình diễn bùng nổ, cho thấy sự trở lại mạnh mẽ sau khi để Nhật Bản gỡ hòa 2-2 ở cuối lượt trận mở màn.

Quyết định quan trọng nhất của HLV Ronald Koeman là trao suất đá chính cho tiền đạo Brian Brobbey, thay vì chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Memphis Depay.

Được trao cơ hội, tiền đạo Brobbey đáp lại bằng 2 bàn trong 17 phút đầu, lần lượt ở phút 6 và 17, kéo Thụy Điển vào thế rượt đuổi từ quá sớm.

Brian Brobbey thi đấu cực hay khi được trao suất đá chính trước Thụy Điển.

Cú đúp ấy không chỉ giải tỏa sức ép cho Hà Lan mà còn làm lộ khoảng trống của Thụy Điển. Đội bóng của HLV Graham Potter đánh mất bóng quá dễ và không thể chống đỡ các đợt khai thác biên liên tục của đối thủ.

Cody Gakpo cũng bùng nổ với cú đúp vào lưới đội bóng Bắc Âu.

Sau giờ nghỉ, HLV Koeman đưa cầu thủ chạy cánh Crysencio Summerville vào sân. Anh sau đó góp dấu giày trong 2 bàn của Cody Gakpo ở các phút 47 và 54, biến thế trận từ lợi thế thành cuộc áp đảo hoàn toàn.

Tiền đạo Anthony Elanga rút ngắn tỉ số xuống 1-4 ở phút 59, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc an ủi cho Thụy Điển.

Anthony Elanga đã ghi bàn danh dự cho Thụy Điển vào lưới Hà Lan.

Chính Summerville sau đó ấn định chiến thắng 5-1 ở phút 89, khép lại một ngày mà Hà Lan đặc biệt sắc bén trong những pha bóng quyết định.

Trận này, Thụy Điển không hoàn toàn lép vế về số cơ hội. Họ tung ra 16 cú sút, nhiều hơn 10 lần dứt điểm của Hà Lan, đồng thời có 8 pha trúng đích so với 7 của đối thủ.

Tuy nhiên, khác biệt nằm ở khả năng chuyển hóa khi Hà Lan tận dụng triệt để những khoảng trống, còn Thụy Điển trả giá cho các sai lầm phòng ngự và sự phung phí cơ hội trước khung thành.

Thụy Điển từng hân hoan với màn áp đảo thắng Tunisia 5-1 ở lượt mở màn nhưng nay lại bị Hà Lan kéo trở về thực tế bằng một thất bại có cùng cách biệt. Điều đó khiến từ vị thế dẫn đầu bảng, nay thầy trò HLV Graham Potter bị đẩy vào lượt cuối với áp lực phải thắng.

Đây là lần đầu kể từ năm 1958 họ thủng lưới 5 bàn trong một trận tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hà Lan có 4 điểm, hiệu số +4 sau 2 trận. Vì thế, họ chỉ cần hòa Tunisia ở lượt cuối để chắc suất trong 2 đội đứng đầu, còn thắng lợi sẽ bảo đảm ngôi nhất bảng.

Thụy Điển vẫn đang có 3 điểm và chưa đánh mất quyền tự quyết. Nếu đánh bại Nhật Bản ở lượt cuối, sẽ đưa họ lên 6 điểm, đủ để bảo đảm vé vào vòng knock-out.

Trái lại, một trận hòa hoặc thất bại sẽ buộc đội bóng Bắc Âu phải chờ cục diện trận Tunisia - Hà Lan, thậm chí tính đến cuộc đua của các đội xếp thứ 3 mới biết được số phận của mình.

Theo lịch thi đấu, ở lượt cuối bảng F, Hà Lan sẽ gặp Tunisia, trong khi Nhật Bản đối đầu Thụy Điển, đều diễn ra lúc 6h ngày 26/6 (giờ Hà Nội).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn