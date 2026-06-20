Hạ Haiti, Brazil sáng cửa đi tiếp World Cup 2026

Brazil trút được sức ép sau khi bị Ma Rốc buộc chia điểm ở lượt trận ra quân. Đại diện Nam Mỹ đánh bại Haiti 3-0 trên sân Philadelphia (Mỹ).

Đoàn quân dưới trướng HLV Carlo Ancelotti không bùng nổ ngay từ đầu, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc Haiti mất tập trung để mở khóa thế trận.

Phút 23, sau cú dứt điểm của Vinicius Junior bị thủ môn Johny Placide cản phá. Bóng bật ra trong vòng cấm và tiền đạo Matheus Cunha có mặt đúng chỗ, chớp thời cơ đưa Brazil vượt lên.

Có được bàn mở tỉ số đã giúp Brazil chơi thanh thoát hơn. Phút 36, Vinicius tăng tốc bên cánh trái, chọc khe đúng nhịp để Cunha thoát xuống rồi tung cú sút trái phá vào nóc lưới, nhân đôi cách biệt.

Haiti chưa kịp ổn định thì nhận thêm đòn đánh ở phút 45+3. Tiền vệ Lucas Paqueta xoay người thoát pressing, thả đường chuyền vượt tuyến sắc sảo để Vinicius băng xuống hạ thủ thành Placide, ấn định 3-0 cho Brazil ngay trong hiệp 1.

Matheus Cunha và Vinicius Junior lập công giúp Brazil thắng Haiti 3-0 ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026.

Thống kê cho thấy, lần gần nhất Selecao ghi 3 bàn trong 45 phút đầu ở một trận World Cup cách đây đã 24 năm - tại giải năm 2002, nơi họ lần thứ 5 bước lên ngôi vô địch.

Brazil giảm nhịp trong hiệp 2 nhưng vẫn kiểm soát thế trận. Haiti nỗ lực đẩy cao đội hình, song không thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ giàu kinh nghiệm của đối thủ.

Cú đúp trước Haiti là lời đáp mạnh mẽ của Cunha sau khi anh được HLV Ancelotti trao cơ hội đá chính thay Igor Thiago.

Trong khi đó, Vinicius không chỉ lập công mà còn trực tiếp tạo ra bàn thắng thứ 2, trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất của Brazil.

Chiến thắng giúp Brazil có 4 điểm sau 2 trận, tạm dẫn đầu bảng C nhờ hiệu số tốt hơn Ma Rốc. Kết quả này cũng giúp đội bóng xứ sở điệu Samba sáng cửa đi tiếp tại giải đấu ở Bắc Mỹ.

Theo lịch thi đấu, ở lượt cuối bảng C, Brazil sẽ đụng độ Scotland, trong khi Haiti sẽ đối đầu Ma Rốc, đều diễn ra lúc 5h ngày 25/6 (giờ Hà Nội).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn