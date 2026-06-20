Tấm thẻ đỏ chưa từng có ở World Cup 2026

Hành động khiến Almiron trả giá đắt.

Sự việc xảy ra ở phút bù giờ hiệp một trận đấu giữa Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng D World Cup 2026. Trong một tình huống căng thẳng trên sân, Almiron dùng tay che miệng khi lời qua tiếng lại với hậu vệ Mert Mildur bên phía đối phương.

Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến ngôi sao số một của Paraguay rời sân trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Đây là lần đầu tiên FIFA áp dụng quy định mới tại World Cup 2026 liên quan đến hành vi che miệng. Các cầu thủ không được phép dùng tay hoặc vật dụng để che miệng nhằm tránh việc đọc khẩu hình khi trao đổi hoặc tranh cãi. Hành vi vi phạm phải nhận thẻ đỏ trực tiếp như trường hợp của Almiron.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên tiền vệ Paraguay gây chú ý tại giải đấu năm nay. Ở trận ra quân thua Mỹ 1-4 hôm 13/6, Almiron cũng trở thành tâm điểm của một tình huống gây tranh cãi liên quan đến VAR. Khi đó, anh ngã trong pha tranh chấp với đội trưởng tuyển Mỹ Tim Ream và khiến trọng tài ban đầu rút thẻ vàng với cầu thủ đối phương.

Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, tổ VAR xác định Ream không có tác động đáng kể. Trọng tài sau đó hủy thẻ vàng dành cho hậu vệ Mỹ và quay sang phạt chính Almiron vì hành vi ăn vạ nhằm kiếm một quả đá phạt nguy hiểm cho Paraguay. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, VAR can thiệp để hủy một thẻ vàng được rút ra.

Chỉ sau hai trận đấu, Almiron hai lần trở thành nhân vật chính trong những quyết định gây chú ý của tổ trọng tài. Từ chiếc thẻ vàng vì ăn vạ đến tấm thẻ đỏ lịch sử do che miệng, hành trình World Cup 2026 của cựu ngôi sao Newcastle đang diễn ra theo cách không ai ngờ tới.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn