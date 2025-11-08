Đã tìm thấy 3 người trôi dạt trên biển Lý Sơn

Ông Dương Quang Cường được tàu của ngư dân Quảng Bình cứu

Ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) đã được một tàu mang số hiệu QB 92198 TS của ngư dân Quảng Bình cứu sống các đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý, sức khoẻ ông Cường ổn định.

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút sáng cùng ngày, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) hành trình từ cảng Vĩnh Tân (Lâm Đồng) đi cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), khi qua vùng biển gần khu vực Lý Sơn cũng đã phát hiện và cứu sống ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh).

Sau đó, khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải), cũng đã được tìm thấy tại tọa độ 14°29'17"N – 109°15'44"E, trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Anh Sanh được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 6-11, tại vùng biển đặc khu Lý Sơn, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng ra ứng cứu ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) tự tử. Khi vớt được ông Cường lên thúng, cả ba người đều bị cuốn ra xa, mất tích.

Ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 cứu

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tham gia tìm kiếm. Đến 17 giờ 50 phút cùng ngày, do thời tiết xấu, công tác tìm kiếm tạm dừng. Khi tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu, đã bị sóng đánh chìm trong đêm.

Ngày 7-11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không – Không quân) được điều động từ Đà Nẵng ra hỗ trợ tìm kiếm ba người mất tích. Nhiều tàu vận tải, tàu cá và tàu khách của Lý Sơn cũng được huy động quần thảo khu vực nghi có người gặp nạn.

