Thái độ của người thân khi thấy Quang Linh Vlogs “ở một cương vị mới” hút 3 triệu người bàn tán

Mới đây, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, SN 1997, tại Nghệ An) trở thành đại diện cho khối kiều bào Angola dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại đây, anh vinh dự được đại hội hiệp thương cử là Ủy viên Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên truyền thông lẫn mạng xã hội, thu hút lượng tương tác “khủng”.

Phạm Quang Linh là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Nguồn ảnh: Thông tin Chính phủ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tò mò về phản ứng của Nhật Lệ, Nam Hoàng, anh Tiến,.... sau khi nghe tin Quang Linh Vlogs đã ở “một cương vị mới”. Không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, nam YouTuber nhanh chóng đăng tải clip chia sẻ phản ứng của người thân sau khi anh đi dự đại hội về nhà.

Vừa bước vào đến cửa, Nhật Lệ - Nam Hoàng và anh Tiến đã nhanh chóng chạy ra chào đón và xưng hô là “ông - con”. Trong khi anh Tiến tặng hoa, Nam Hoàng rót nước còn Nhật Lệ lật đật cầm và cất cặp hộ thì Quang Linh Vlogs liên tục dặn dò chuyện cơm, nước. Đoạn tiểu phẩm này của chàng trai sinh năm 1997 và các thành viên trong gia đình thu hút lượng tương tác “khủng” bởi sự hài hước, duyên dáng.

Your browser does not support the video tag.

Phản ứng của người thân khi Quang Linh ở một cương vị mới hút hàng triệu lượt xem. Nguồn: Phạm Quang Linh.

Chỉ sau 10 giờ đăng tải clip này đã thu về gần 3 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Đông đảo netizen khen ngợi sự dí dỏm, “sơ hở là tiểu phẩm” của các thành viên team Quang Linh Vlogs vẫn như xưa, không hề thay đổi khi anh lên chức. “Ông Phạm Quang Linh giờ ở cương vị khác nhưng độ hài của ông vẫn như xưa nhé”, “Ông Phạm Quang Linh nhưng hệ điều hành 3 tuổi, ông về là nghĩ ngay ăn với ngủ”, “Cái gì quan trọng thì mình nhắc lại 3 lần, hỏi đến mức Nhật Lệ phải bê cả cái nồi ra cho xem luôn mà”, “Xong tiểu phẩm rồi đó, trả hoa đi rồi Linh vào bếp nấu cơm ngay đây nè”,.... là những bình luận của cư dân mạng.

Đồng thời, netizen cũng chúc mừng chàng trai trẻ ở một cương vị mới, sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Cương vị mới này hoàn toàn xứng đáng với Quang Linh Vlogs. “Có tâm có tầm rất xứng đáng chúc mừng em”, “Gương tốt cho thế hệ trẻ noi gương và học tập. Sống và làm việc tử tế”, “Vì em xứng đáng. Chúc mừng Quang Linh! Mong em ngày càng phát triển và đóng góp được nhiều hơn nữa cho nước nhà”,.... là những bình luận của cư dân mạng.

Chàng trai trẻ quê Nghệ An sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Nguồn: Phạm Quang Linh.

Quang Linh Vlogs bắt đầu sang Châu Phi từ năm 19 tuổi, làm thợ xây. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, anh dần vượt qua những khác biệt về văn hóa và dần ổn định công việc. Sau đó, anh bén duyên làm YouTube, chuyên chia sẻ cuộc sống đời thường tại Châu Phi. Từ đó, anh trở nên gắn bó với người dân nơi đây đồng thời tìm cách giúp đỡ mọi người thoát khỏi khó khăn trong cuộc sống.

Chàng trai trẻ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân địa phương như tạo công ăn việc làm, hỗ trợ làm nông nghiệp cải thiện cuộc sống, xây dựng trường học và công trình giếng nước sạch,... Tại Việt Nam, team Quang Linh Vlogs cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào vùng sâu vùng xa, đang gặp khó khăn,....

Hiện tại, Quang Linh Vlogs sở hữu kênh YouTube với hơn 4 triệu người đăng ký, tài khoản TikTok cá nhân với hơn 4,6 triệu followerS.

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn