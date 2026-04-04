Thách thức chờ tân chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam

Tròn một năm kể từ khi sang Mỹ lo công việc gia đình và vướng vào rắc rối pháp lý tại quốc gia này, chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam Lưu Tú Bảo đã gửi đơn xin từ chức

Trong lá đơn đánh máy đề ngày 15-3 và được gửi chuyển phát nhanh từ Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo nêu do chưa thể giải quyết xong công việc gia đình tại Mỹ trong thời gian qua và để bảo đảm việc điều hành, chỉ đạo công việc của liên đoàn được thuận lợi, đạt hiệu quả cao, ông xin từ chức Chủ tịch VBF nhiệm kỳ II (2023-2028).

Tổ chức hội nghị bất thường

Ông Bảo cũng cho biết lúc đầu ông dự kiến lo xong việc gia đình sẽ quay lại Việt Nam vào tháng 3-2026 để tiếp tục công việc kinh doanh cũng như các hoạt động võ thuật. Tuy lấy làm tiếc vì mọi việc không như mong đợi, song ông vẫn kỳ vọng sau này nếu có điều kiện sẽ lại tham gia các hoạt động của liên đoàn.

Đơn từ chức được ông Lưu Tú Bảo gửi từ Mỹ

Cựu chủ tịch Lưu Tú Bảo (trái) tại lễ khánh thành trụ sở Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam trước đây (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Theo ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBF, cũng là người tiếp nhận quyền điều hành các hoạt động của VBF, cho đến hết tháng 3-2026, ông Lưu Tú Bảo đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định theo điều lệ và kết quả bầu cử lãnh đạo VBF nhiệm kỳ II.

Nhiệm vụ trước mắt của VBF sẽ là xin ý kiến các bộ, ngành chức năng để khẩn trương tổ chức hội nghị bất thường ban chấp hành ngay trong tháng 4-2026, qua đó tiến hành bầu chủ tịch mới trong số các thành viên Ban Thường vụ nhằm bảo đảm việc điều hành, chỉ đạo các hoạt động của liên đoàn được thông suốt.

Hoạt động tích cực trong lĩnh vực võ thuật tại Việt Nam hơn 10 năm qua, ông Lưu Tú Bảo không chỉ là người điều hành Saigon Sports Club (SSC) - một trong những CLB võ thuật hàng đầu tại TP HCM - mà còn giữ vai trò Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tổng hợp TP HCM cũng như Chủ tịch VBF.

Nhiều nhiệm vụ khá nặng nề

Theo ông Nguyễn Duy Hùng, tân chủ tịch VBF sẽ phải đảm trách nhiều nhiệm vụ khá nặng nề, trong đó quan trọng nhất là bảo đảm nguồn kinh phí không dưới 3 tỉ đồng/năm cho các hoạt động chính của liên đoàn (tổ chức 3 giải đấu thường niên cấp quốc gia, hoạt động văn phòng liên đoàn, công tác phí cho thành viên ban chấp hành).

Ngoài ra, tân chủ tịch sẽ phải bảo đảm duy trì định hướng hoạt động của quyền Anh Việt Nam theo mô hình chuyên nghiệp, mở rộng quan hệ với các tổ chức quyền Anh quốc tế, liên kết các loại hình hoạt động quyền Anh nghiệp dư và chuyên nghiệp trong nước, đầu tư mạnh vào công tác đào tạo trẻ, phấn đấu giành thành tích cao tại các sự kiện tranh tài chính thức (SEA Games, ASIAD, Olympic, các giải vô địch khu vực, quốc tế)…

Quyền Anh Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức trong 3 năm cuối nhiệm kỳ II và tương lai lâu dài. VBF đặt mục tiêu củng cố hệ thống quản lý, tăng cường hoạt động theo Quy chế quyền Anh chuyên nghiệp đã được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đồng ý cho phép ban hành tháng 1-2026; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên, võ sĩ; nâng cao chất lượng chuyên môn các giải đấu trong hệ thống quốc gia…

Từ cuối tháng 2-2025, ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ làm đám tang cho người thân và giải quyết công việc gia đình. Tại đây, ông vướng vào vài rắc rối về tư pháp tại Mỹ mà nhiều nguồn tin cho rằng ông có liên quan một nhóm tội phạm quốc tế và bị cơ quan chức năng một quốc gia yêu cầu dẫn độ do buôn lậu chất cấm. Theo yêu cầu từ Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đầu tháng 9-2025, Ban Thường vụ VBF đã nhóm họp bất thường. Theo chỉ đạo từ bộ chủ quản và điều lệ liên đoàn, VBF đã trao quyền điều hành liên đoàn cho ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBF, để bảo đảm công việc thông suốt theo kế hoạch.

Tác giả: Đào Tùng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động