Đánh giá công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh

Quang cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Chí Công báo cáo kết quả phối hợp

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh ngày càng chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Cụ thể, hai bên đã phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật được tăng cường; giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị của công nhân viên chức lao động; đẩy mạnh và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vi Ngọc Quỳnh thông tin về kết quả phối hợp trong kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nguyễn Mạnh Lợi thông tin về kết quả phối hợp giám sát thực hiện chính sách lao động tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế; việc tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ; an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê thông tin về công tác phối hợp trong chăm lo sức khỏe của người lao động

Điểm sáng nổi bật trong năm qua là các hoạt động an sinh xã hội dành cho người lao động. Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, các cấp Công đoàn Nghệ An đã chi hơn 212 tỷ đồng, hỗ trợ cho 64.726 đoàn viên và người lao động.

Bên cạnh đó, chương trình "Mái ấm Công đoàn" đã trao hỗ trợ xây dựng 27 căn nhà với tổng kinh phí 1,35 tỷ đồng. Tại Lễ phát động “Tháng Công nhân”, hơn 1.000 suất quà và các hoạt động khám sức khỏe miễn phí đã trực tiếp đến với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động.

Công tác phối hợp giám sát thực thi pháp luật được triển khai quyết liệt. Tổ công tác liên ngành đã làm việc với hơn 120 đơn vị, thu hồi hơn 27 tỷ đồng tiền nợ đóng BHXH, BHYT (tính đến ngày 31/12/2025), đảm bảo quyền lợi cốt lõi cho người lao động.

Tỷ lệ ký kết Thỏa ước lao động tập thể đạt 85,4% (486/569 doanh nghiệp), trong đó khối doanh nghiệp nhà nước đạt 100%. Hai bên cũng đã phối hợp điều tra 11 vụ tai nạn lao động và tổ chức nhiều lớp tuyên truyền Luật An toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp.

Không chỉ chăm lo cho người lao động, hai bên đã phối hợp tổ chức 02 Hội chợ giới thiệu việc làm, thu hút hàng ngàn lao động, giúp doanh nghiệp tại các Khu kinh tế tháo gỡ bài toán nhân lực.

Trong năm 2025 và 02 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập mới 30 công đoàn cơ sở và phát triển thêm 18.602 đoàn viên. Đặc biệt, đã thành lập mới Nghiệp đoàn nghề cá Quỳnh Lập với 135 đoàn viên.

Việc tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp năm 2025 đã góp phần tích cực, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh đã tặng 40 Bằng khen cho các công nhân lao động tiêu biểu, trực tiếp sản xuất, góp phần khích lệ tinh thần lao động sáng tạo.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, năm 2025, thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy đã phần nào làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung, trong đó có chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với UBND tỉnh. Tuy có những khó khăn nhất định nhưng chương trình phối hợp giữa hai bên vẫn tiếp tục được duy trì tốt, hiệu quả. 11 nhóm nhiệm vụ trong chương trình phối hợp đã được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn, thiết thực. Rõ nét nhất trong chương trình phối hợp, hai bên đã thực hiện tốt việc chăm lo, hỗ trợ người lao động; thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện các vấn đề liên quan đến pháp luật người lao động tại các doanh nghiệp; vấn đề giải quyết mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh vẫn còn những mặt tồn tại và hạn chế cần được tiếp tục rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Phân tích những yếu tố thuận lợi, khó khăn, thách thức trong năm 2026, để đạt được mục tiêu phát triển doanh nghiệp và ổn định đời sống lao động, theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh cần phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động; triển khai giám sát việc thực thi pháp luật trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, không gây khó khăn nhưng phải đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, cần quan tâm thiết thực hơn nữa đến lực lượng công nhân – những người trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Đồng chí đề xuất hai bên phối hợp chặt chẽ để chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là vấn đề sức khỏe của người lao động tại các đơn vị.

Tại Hội nghị này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trao đổi về việc củng cố tổ chức Công đoàn tại khu vực doanh nghiệp với tinh thần ở đâu có người lao động, ở đó phải có tổ chức Công đoàn. Đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan đến mô hình quản lý công đoàn tại khu kinh tế, khu công nghiệp và việc khen thưởng người lao động...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ khẳng định sự đồng hành giữa chính quyền và tổ chức Công đoàn tiếp tục góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định cũng như đưa kinh tế - xã hội tỉnh phát triển mạnh mẽ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Luật Công đoàn 2024. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp. Bảo vệ quyền lợi người lao động nhưng cũng phải đồng hành, bảo vệ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng đối thoại tại doanh nghiệp để phòng ngừa tranh chấp. Các tổ chức xã hội và doanh nghiệp cần lắng nghe nhau để tạo sự đồng thuận. Tập trung giải quyết bài toán đời sống vật chất; cải thiện thu nhập, việc làm, đặc biệt là vấn đề nhà ở cho công nhân. Mục tiêu là để con em tỉnh nhà không phải đi làm thuê nơi xứ người mà có thể ổn định cuộc sống ngay tại quê hương.

Đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập các tổ chức Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần phải phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc tiếp cận doanh nghiệp để xây dựng các chính sách xử lý sự cố phát sinh kịp thời.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho cả doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý lao động để nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn