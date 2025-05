Tết Đoan Ngọ làm ngay điều này, phúc lộc ngập tràn

Tết Đoan ngọ còn là thời điểm vàng để thực hiện các nghi lễ tạo phúc, thu hút năng lượng tích cực cho gia đình. Ảnh: Báo Bình Phước.

Hôm nay, mùng 5 tháng 5 Âm lịch, là Tết Đoan Ngọ - một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, đây không chỉ là dịp để diệt sâu bọ, tưởng nhớ tổ tiên mà còn là thời điểm vàng để thực hiện các nghi lễ tạo phúc, thu hút năng lượng tích cực cho gia đình, đặc biệt trong năm Ất Tỵ này.

Tết Đoan Ngọ: Thời điểm giao hòa âm dương và những ý nghĩa đặc biệt

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng giải thích, ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch là thời điểm Trái Đất ở vị trí gần Mặt Trời nhất, đỉnh điểm là vào giờ Ngọ (11h-13h). Đây là lúc trời đất tương thông, âm dương giao hòa mạnh mẽ, hỏa khí vượng, dương khí lên cao nhất, nên được gọi là Đoan Ngọ. Trong phong thủy, số 5 là con số trung tâm, mang ý nghĩa trực sinh, và ngày 5/5 còn là "nhật nguyệt phùng sinh".

Với dương khí cực thịnh, các loài sâu bọ, vi khuẩn (thuộc âm) không chịu nổi bức xạ mặt trời nên có xu hướng lẩn trốn. Vì vậy, dân gian có tục "diệt sâu bọ". Người xưa cũng thường hái các loại lá có tính dương như chanh, sả, bưởi để nấu nước tắm gội, giúp xua tan bệnh tật ngoài da theo nguyên lý "dương thịnh thì âm suy".

Ngày này còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc khi là ngày giỗ Quốc Mẫu Âu Cơ: "Tháng năm ngày tết Đoan Dương (Ngọ) / Là ngày giỗ mẹ Việt Thường Văn Lang". Nhiều nơi vẫn giữ tục con cháu mua quà bánh dâng lên cha mẹ, thể hiện lòng hiếu kính. Đồng thời, tháng 5 cũng là lúc thu hoạch vụ chiêm, nên ở một số vùng, người dân gọi đây là "tết cơm mới", nấu cơm gạo mới cúng tạ ơn trời đất, tổ tiên và Thần Nông.

Hướng dẫn chi tiết cách tạo phúc ngày 5/5 năm Ất Tỵ

Theo chuyên gia Nguyễn Hoàng, ngày 5/5 năm Ất Tỵ (2025) rơi vào ngày Tý trong tháng Ngọ, có sao Văn Khúc tuần dương, đặc biệt thuận lợi cho việc cầu công danh và thi cử. Để tận dụng thời điểm tốt lành này, gia chủ nên thực hiện các nghi lễ sau vào đúng giờ Ngọ (11h-13h):

Tưởng nhớ và biết ơn: Trước hết, hãy thành tâm dâng lễ tạ ơn Tôn thần cai quản và tưởng nhớ đến công đức Tổ tiên nội ngoại.

Bài trí tại trung tâm nhà

Đặt một chậu cây xanh lá to (nếu muốn cầu tài lộc) hoặc một chậu trúc cảnh (nếu muốn cầu cho thi cử, công danh).

Bên cạnh, đặt một lọ thủy tinh đựng đầy nước sạch, thả vào đó 4 cành cây tươi và 9 bông hoa màu đỏ.

Thắp 9 nén nhang, thành tâm khấn nguyện, cảm tạ ơn trên và cầu xin Chư Thiên ban phước lành.

Cầu nguyện cho con cái thi cử (nếu có)

Gia chủ có thể khấn thêm: "Chư Thiên quan phòng, xin Nhật lệnh Văn Khúc Tinh phổ chiếu hồng ân, đến gia đình tại (địa chỉ nhà), giúp cho (họ tên con/cháu, tuổi, năm sinh) được khai thông danh vận, thi cử hanh thông, đạt kết quả tốt trong kỳ thi (tên kỳ thi cụ thể)".

Kích hoạt năng lượng

Sau khi khấn nguyện, chuyển chậu cây xanh (hoặc trúc cảnh) ra góc Đông Bắc của ngôi nhà để chiêu tài hoặc cầu công danh.

Mang bình nước (đã cắm hoa và cành cây) ra ngoài sân phơi nắng trong khoảng thời gian từ 11h30 đến 12h30. Sau đó, dùng nước này hòa với nước sạch để cả gia đình tắm gội. Việc này được cho là có thể giúp tiêu trừ bệnh tật, tăng cường sức khỏe và nhận thêm phúc phần.

Chuyên gia Nguyễn Hoàng cũng lưu ý, do sự giao thoa mạnh mẽ của âm dương và năng lượng "long vận minh khai" trong ngày này, mọi người có thể chú ý quan sát để chiêm ngưỡng những hiện tượng thiên nhiên đẹp mắt. Việc thực hiện các nghi lễ với lòng thành kính sẽ giúp gia tăng vận may, bình an và thịnh vượng cho gia đình.

