Tây Ninh: Mẹ và con gái bị bắn trọng thương, nghi phạm đã tự sát

Chiều 22-9, Công an tỉnh Tây Ninh đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và thu giữ tang vật phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ dùng vật giống súng bắn 2 người xảy ra trên địa bàn xã Cần Giuộc.

Hai mẹ con nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Trước đó, khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là bà N.T.P. (SN 1962, ngụ xã Cần Giuộc) và con gái là T.T.A (SN 1985).

Hai người này đã bị một đối tượng sống chung nhà bắn gây thương tích. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường rồi tự sát ngay sau đó.

Cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Đậu Tuấn Anh (SN 1972, ngụ tỉnh Đồng Nai). Người này sống chung như vợ chồng với bà A. và gọi bà P. là mẹ vợ. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong gia đình.

Hai mẹ con bà P. đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Người Lao động