Thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có tàu cá bị cháy

Hoả hoạn đã thiêu rụi nhiều tàu cá neo đậu tại khu vực lạch giáp ranh giữa xã Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông, trưa 29/6. Ảnh: Lê Minh Phụng/TTXVN

Sau khi thăm hỏi, động viên, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã trao hỗ trợ 3 gia đình có tàu cá bị cháy 15 triệu đồng/hộ.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Lưu đã trao hỗ trợ 2 hộ chủ tàu người địa phương 3 triệu đồng/hộ; UBND, MTTQ xã Quỳnh Phú hỗ trợ 8 triệu đồng cho 1 hộ chủ tàu cá địa phương và Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận hỗ trợ 500.000 đồng/hộ.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, khoảng hơn 5 giờ ngày 30/6, tại nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân trên sông Hầu, thuộc khu vực thôn Tân An (xã Quỳnh Phú) đã xảy ra vụ cháy 3 tàu cá, gồm các tàu mang số hiệu NA-80261-TS, NA-80263-TS và NA-80258-TS. Theo cơ quan chức năng, ban đầu đám cháy bùng phát từ 1 tàu sau đó lan ra 2 tàu neo đậu kề bên.

Nhận được tin báo, các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng, Dân quân cùng chính quyền địa phương và đông đảo người dân đã nhanh chóng có mặt, phối hợp triển khai công tác chữa cháy, bảo vệ hiện trường và hạn chế thiệt hại. Trong đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 4 và số 9 xuất 3 xe chữa cháy, 3 máy bơm chữa cháy và hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Đến khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày vụ cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Tác giả: Hải An

Nguồn tin: Báo Tin tức