Bắt đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Dương Văn Sơn (sinh năm 1995), là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố điều tra vào tháng 11/2025, khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đối tượng Dương Văn Sơn đã bị cơ quan điều tra bắt giữ

Qua điều tra cơ quan chức năng xác định, Dương Văn Sơn là đối tượng chủ mưu, trực tiếp tổ chức, điều hành toàn bộ quá trình đưa người Trung Quốc từ khu vực nội địa Trung Quốc vào Việt Nam đến khu vực biên giới tỉnh An Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Trong quá trình phạm tội, Sơn cấu kết với các bị can khác trong vụ án để tổ chức thực hiện trót lọt nhiều lần đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Dương Văn Sơn để phục vụ công tác điều tra.

