Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Theo thông báo của Bộ NN&PTNT, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến khá phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Số ổ dịch và số gia súc mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt đã có 01 người chết do nhiễm vi rút Cúm gia cầm A/H5N1, 01 người nhiễm vi rút A/H9N2; 49 người tử vong do bệnh Dại tại 24 tỉnh, thành phố. Riêng trên địa bàn tỉnh, trong 06 tháng đầu năm 2024 đã xảy ra 124 ổ dịch tả lợn Châu Phi; 01 ổ dịch Lở mồm long móng; 05 ổ dịch Viêm da nổi cục trâu, bò; 01 ổ dịch Cúm gia cầm; 07 ổ dịch Dại động vật, dã có 03 trường hợp tử vong do bệnh Dại tại 03 huyện.