Tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Triển khai kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 17, khóa XVIII

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 17, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là Nghị quyết số 61/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Khẩn trương tổ chức đánh giá, bám sát tình hình thực tế và các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 61/2023/NQ-HĐND để xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2024 theo từng quý và cả năm của ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và phân công tổ chức thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương tham mưu Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó cụ thể hóa chi tiết 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 61/2023/NQ-HĐND trước ngày 15/01/2024.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Tập trung giải quyết, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồng thời tập trung xây dựng Kế hoạch để thực hiện Quy hoạch.

Tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung trong Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương để hoàn thiện hồ sơ Đề án cơ chế chính sách đặc thù thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam khẩn trương hoàn thành Đề án điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và đổi trên thành Khu kinh tế Nghệ An. Sở Công Thương tiếp tục làm việc, bám sát Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ trình phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Tập trung công tác chỉ đạo điều hành ngân sách nhà nước và quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch đề ra.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2024, các chủ đầu tư phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân theo dõi tiến độ từng dự án, chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân ngay từ đầu năm. Xây dựng kế hoạch thực hiện và cam kết tiến độ giải ngân từng tháng của từng dự án; thường xuyên tổ chức làm việc với nhà thầu để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Đồng thời tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công, các công trình trọng điểm như: Đường ven biển, Đại lộ Vinh – Cửa Lò, đường nối từ Quộc lộ 7C đến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 7, Khu công nghiệp Thọ Lộc, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 và các dự án về điện để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc 08 chủ đầu tư dự án khởi công mới năm 2024 khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án để kịp thời giao kế hoạch vốn năm 2024. Phối hợp với Sở LĐTB&XH, Sở NN&PTNT và Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương triển khai, tham mưu phân bổ chi tiết nguồn vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia được giao bổ sung theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế và các địa phương rà soát các khoản thu, khoản nợ thuế năm 2023, thực hiện các giải pháp để phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; kịp thời tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Công điện số 1372/CĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12/2023 và những tháng đầu năm 2024. Tham mưu điều hành chi ngân sách hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm và đúng quy định.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội

Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho người dân đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, ấm áp. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024, Chỉ thị số 30/CTTTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024.

Các ngành, các địa phương khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở để người nghèo có thể nhận nhà sớm, kịp đón Tết Nguyên đán.

Sở LĐTB&XH tăng cường kết nối cung - cầu lao động, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt là việc đảm bảo nguồn lao động cho các dự án FDI tại các Khu công nghiệp. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các chính sách cho người có công, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống cho người dân, nhất là trong dịp Tết. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động, chương trình Tết vì người nghèo năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, trợ giúp các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, trợ giúp hộ nghèo và các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Sở Văn hoá và Thể thao hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 thiết thực, ý nghĩa.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính

Các sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tiếp tục làm việc, bám sát các cơ quan Trung ương để triển khai thực hiện theo lộ trình và kế hoạch đề ra 02 Đề án: Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, hoàn thành xây dựng và phê duyệt các đề án vị trí việc làm để làm phương án trả lương, áp dụng từ ngày 01/7/2024. Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn