Tập trung thực hiện tốt việc quản lý đội tàu

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Từ ngày 10 đến 19/3, đoàn thanh tra EC tiến hành đợt kiểm tra lần thứ 5 nhằm đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác IUU của Việt Nam.

Đây là đợt kiểm tra mang tính bản lề, làm cơ sở để EC xem xét khả năng gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản khai thác của Việt Nam.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả khắc phục các tồn tại sau đợt thanh tra lần thứ 4 (tháng 10/2023), nhất là các lĩnh vực cốt lõi như quản lý đội tàu, giám sát hoạt động tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và thực thi pháp luật.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra thực địa tại các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Đắk Lắk; đồng thời làm việc kỹ thuật với Cục Thủy sản, Kiểm ngư và các đơn vị liên quan để rà soát chi tiết từng nội dung.

Ngày 19/3/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao đoàn thanh tra EC. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có cuộc làm việc trực tiếp với đoàn; đồng thời trao đổi các nội dung kỹ thuật còn tồn tại cần tiếp tục khắc phục.

Tại Nghệ An, những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của EU.

Công tác quản lý đội tàu được siết chặt, với 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động đã được đăng ký, đăng kiểm và cấp phép khai thác theo quy định.

Tỉnh cũng hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho toàn bộ tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên tham gia hoạt động, duy trì theo dõi, cảnh báo liên tục 24/7.

Đối với 53 tàu cá không đủ điều kiện khai thác, địa phương đã khoanh vùng quản lý, phân công cán bộ cấp xã giám sát chặt chẽ, không để ngư lưới cụ trên tàu và giao lực lượng Biên phòng kiểm soát, tuyệt đối không cho ra khơi.

Cùng với đó, công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản được thực hiện nghiêm túc thông qua hệ thống điện tử eCDT tại các cảng cá. Toàn bộ sản lượng thủy sản khai thác từ tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên khi bốc dỡ qua cảng đều được giám sát, bảo đảm minh bạch nguồn gốc theo yêu cầu của EC.

Trong lĩnh vực thực thi pháp luật, Nghệ An triển khai xử lý vi phạm quyết liệt, cơ bản giải quyết dứt điểm các hành vi mất kết nối thiết bị giám sát hành trình và vi phạm vùng biển.

Các vụ việc phát sinh tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định, qua đó nâng cao tính răn đe và chấn chỉnh hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.

Nghệ An cũng đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ ngư dân và đang xây dựng Đề án “Phát triển thủy hải sản bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 - 2030”.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực, quyết tâm khắc phục những vấn đề EC chỉ ra, nhất là về quản lý đội tàu. Cần nghiên cứu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho nhóm tàu từ 12m đến 15m thay vì chỉ tập trung vào nhóm trên 15m như trước đây nhằm kiểm soát triệt để các vi phạm IUU. Cùng với đó, đề xuất xem xét cơ chế tài chính để hỗ trợ ngư dân lắp đặt thiết bị này. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tất cả các loại tàu biển hoạt động hiện nay đều phải được đăng ký và có chủ sở hữu rõ ràng, tương tự như quy định đối với xe máy.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao các địa phương ban hành quy định cụ thể, xác định rõ tàu nào được phép hoạt động và tàu nào không. Đối với các trường hợp sử dụng biển số giả, cần xem xét xử lý ở mức độ cao hơn, không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính. Các biện pháp pháp lý phải mang tính chất răn đe và phòng ngừa hiệu quả. Nghiên cứu bổ sung hành vi vi phạm mới vào nghị định xử phạt như: Mua bán, trao đổi tàu cá trái phép hoặc chưa có giấy phép; các hành vi liên quan đến làm giả, tẩy xóa biển số tàu cá.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tàu vi phạm sang vùng biển nước ngoài mới phát hiện; phải tận dụng dữ liệu hiện có để chủ động ngăn chặn từ sớm.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp rà soát lại quy trình vận hành, đảm bảo an ninh an toàn hệ thống. Tập trung chuẩn hóa và kết nối các hệ thống: VNFishbase, cơ sở dữ liệu eCDT (truy xuất nguồn gốc điện tử), cơ sở dữ liệu VMS và kết nối với hệ thống định danh VNeID; quy định chặt chẽ việc cập nhật nhật ký điện tử và dữ liệu xử phạt hành chính vào hệ thống chung...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn