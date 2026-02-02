Tập đoàn Thiện Phát đầu tư khu đô thị 1.175 tỷ tại Nam Đàn - Nghệ An

Dự án Khu đô thị trung tâm mới Nam Đàn (nay thuộc xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) vừa được Công ty cổ phần Tập đoàn Thiện Phát chính thức công bố thông tin, chính thức đưa dự án ra công chúng.

Theo hồ sơ, dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 02/4/2021; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 93/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 và Giấy chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 08/02/2022. Trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiện Phát là doanh nghiệp duy nhất đáp ứng sơ bộ các yêu cầu về năng lực thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị trung tâm mới Nam Đàn được triển khai trên diện tích khoảng 20,16 ha, đặt mục tiêu hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần chỉnh trang không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Tổng mức đầu tư của dự án được xác định hơn 1.175 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiện Phát vừa tổ chức lễ công bố thông tin Dự án Khu đô thị trung tâm mới Nam Đàn

Theo quy hoạch, tại khu đô thị này, chủ đầu tư dự kiến xây dựng các dãy nhà ở liền kề cao 3 tầng, nhà ở biệt thự, khu thương mại – dịch vụ cao 5 tầng. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 2.000 cư dân.

Theo kế hoạch được công bố, trong quý I/2026, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan đến giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sang quý II/2026, dự án dự kiến được khởi công xây dựng. Đến quý IV/2026, chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 về xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Từ quý I/2027, dự án sẽ triển khai thi công xây dựng nhà ở theo thiết kế được phê duyệt. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong vòng 5 năm kể từ thời điểm đủ điều kiện khởi công.

Tìm hiểu về Tập đoàn Thiện Phát

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiện Phát được thành lập ngày 10/11/2021, có trụ sở tại số 7 đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Theo dữ liệu của VietnamFinance, tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ đăng ký 238 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn, gồm: bà Phan Thị Yến (Nghệ An) góp 45%, bà Lê Thị Thảo (Bình Phước) góp 50% và ông Nguyễn Đình Hùng (Nghệ An) góp 5%. Ở giai đoạn này, ông Nguyễn Đình Hùng giữ vai trò người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp.

Đến đầu tháng 12/2025, vị trí người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiện Phát được chuyển sang ông Trần Quốc Hà (sinh năm 1983), hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp đăng ký quy mô lao động thường xuyên là 10 người.

Theo thông tin đăng ký kinh doanh, hiện ông Trần Quốc Hà còn là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc tại một số doanh nghiệp khác, gồm: Công ty TNHH MTV Sunrise BP (trụ sở tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Công ty Cổ phần Havina Global.ST (trụ sở tại quận 1, TP.HCM), hoạt động trong lĩnh vực chế biến và bảo quản rau quả; và Côngty TNHH Một thành viên Xây dựng Hoài Sơn (trụ sở tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn