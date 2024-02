Tập đoàn Phúc Sơn làm ăn sao trước khi chủ tịch bị bắt

Ngoài ông Nguyễn Văn Hậu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Thị Hằng - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Tuyết Hạnh - Kế toán viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, là lao động tự do. Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).